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今社工日陪伴生命步入正軌 屏縣社會處分享社工日常

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今天是台灣社工日，屏東縣政府社會處邀請漫畫家臘腸貓將社工日常真實故事透過插畫方式，跟大眾分享，有溫馨，也有讓人會心一笑日常，也與社工們致敬。圖／屏東縣府社會處提供
今天是台灣社工日，屏東縣政府社會處邀請漫畫家臘腸貓將社工日常真實故事透過插畫方式，跟大眾分享，有溫馨，也有讓人會心一笑日常，也與社工們致敬。圖／屏東縣府社會處提供

今天是台灣社工日，屏東縣政府社會處邀請漫畫家臘腸貓將社工日常真實故事透過插畫方式，跟大眾分享，有溫馨，也有讓人會心一笑日常，也與社工們致敬。

屏東縣府社會處今臉書分享，去年他們推出「你以為的社工」vs「實際上的社工」單元後，今年社工日分享個案「揪感心」回饋，也有實際遇上「促咪」的事情，並邀請插畫家繪製四個社工們遇到真實故事。

有社工分享，只是想要去個案家，卻被導航一直導到墓地。還有在疫苗施打站值班時，民眾問「今天打的是莫札特疫苗嗎？」，社工一臉疑問貌；另外是社工遇到一名阿姨氣呼呼的要來投訴，問社工的名字時，卻意外幫社工算命。

也有溫馨的一面，社工接到個案回饋，早年對家人施暴的老人過世後，子女哽咽打電話感謝社工幫忙，和家人也會放下過去向前走。

另外，創世基金會屏東院社工黃嘉鳳在創世服務13年，2021年請調到屏東院，每天從高雄通勤到屏東，針對院民提供最適切、最即時的個別化服務，希望運用社工專業，協助弱勢者，改變他們人生。

今天是台灣社工日，屏東縣政府社會處邀請漫畫家臘腸貓將社工日常真實故事透過插畫方式，跟大眾分享，有溫馨，也有讓人會心一笑日常，也與社工們致敬。圖／屏東縣府社會處提供
今天是台灣社工日，屏東縣政府社會處邀請漫畫家臘腸貓將社工日常真實故事透過插畫方式，跟大眾分享，有溫馨，也有讓人會心一笑日常，也與社工們致敬。圖／屏東縣府社會處提供
今天是台灣社工日，屏東縣政府社會處邀請漫畫家臘腸貓將社工日常真實故事透過插畫方式，跟大眾分享，有溫馨，也有讓人會心一笑日常，也與社工們致敬。圖／屏東縣府社會處提供
今天是台灣社工日，屏東縣政府社會處邀請漫畫家臘腸貓將社工日常真實故事透過插畫方式，跟大眾分享，有溫馨，也有讓人會心一笑日常，也與社工們致敬。圖／屏東縣府社會處提供
今天是台灣社工日，屏東縣政府社會處邀請漫畫家臘腸貓將社工日常真實故事透過插畫方式，跟大眾分享，有溫馨，也有讓人會心一笑日常，也與社工們致敬。圖／屏東縣府社會處提供
今天是台灣社工日，屏東縣政府社會處邀請漫畫家臘腸貓將社工日常真實故事透過插畫方式，跟大眾分享，有溫馨，也有讓人會心一笑日常，也與社工們致敬。圖／屏東縣府社會處提供

社工 屏東縣政府 疫苗

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