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數理與視覺藝術結合 陽明國中獲「跨領域美感卓越獎」

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市陽明國中結合數學、理化與視覺藝術，以「餐桌上的理性與感性」跨域課程，獲得教育部「跨領域美感卓越獎」。圖／陽明國中提供
高雄市陽明國中結合數學、理化與視覺藝術，以「餐桌上的理性與感性」跨域課程，獲得教育部「跨領域美感卓越獎」。圖／陽明國中提供

高雄市陽明國中結合數學、理化與視覺藝術，讓學生動手設計出幾何圖案杯墊與餐桌小卡，並找到漸層飲料的秘訣與背後的科學理論。教師團隊今年以「餐桌上的理性與感性」跨域課程，獲得教育部「跨領域美感卓越獎」，蟬聯跨域美感團隊績優學校。

陽明國中教師團隊這次獲獎的「餐桌上的理性與感性」跨域美感課程，從最平常的餐桌開始，結合視覺藝術課食色性也、理化課漸層飲料中的科學、數學課的數形關係，共同構成多面向的餐桌風景。涵蓋數學領域、自然領域與藝術領域視覺藝術，以美感出發，探尋記憶中的「餐桌美味」與「背後深植的親情」。

陽明國中表示，課程結合了8年級下學期的數學與理化，數學單元「等差與級數」，與理化「酸鹼、溫度、濃度與密度的關係」課程，再延伸到視覺藝術幾何圖案的設計創意的發想與應用。同時挑戰理性與感性的餐桌組合，以課堂所學結合生活中美好記憶點滴，打造一個愛的餐桌，同時也與自己最重要的人，如父母、家人朋友等，來一個重要的餐桌約會。

課程讓學生從發想到設計，一層一層設計出自己的幾何圖案杯墊與餐桌小卡，形成愛的餐桌；另外，課程執行過程中，邀請輔英科技大學兼任講師趙梓琍，將理化生硬的科學理論，結合生活中學生喜愛的漸層飲料，以及與背後的科學，與學生一同找到市售調飲顏色漸層的秘訣，課程受到學生們的歡迎。

學生們覺得竟然可以用數學課的技巧，運用在視藝課，畫出很多對稱又好看的圖形。也有學生最喜歡調飲課，老師讓大家認識不一樣的調飲料的器具，運用之前上過的密度課程，然後調出漸層飲料，將數學、理化與視覺藝術結合，大家玩得很開心。

陽明國中教師團隊連續兩年榮獲教育部跨域美感團隊績優學校，除了109學年的榮獲教育部頒發「跨領域美感揚帆獎」外，今年跨域美感團隊再以「餐桌上的理性與感性」獲得110學年度的「跨領域美感卓越獎」。校長張永芬說，學校教師團隊研發跨領域課程，是為了培養未來需要的人才，結合科技、藝術、自然、數學、語文領域，研發出融合數位科技、工藝技術、美感品味以及雙語溝通的跨領域課程，藉由跨域課程安排，培養學生帶著走的能力。課程影片：https://www.youtube.com/watch?v=iem7HVWXxok。

高雄市陽明國中結合數學、理化與視覺藝術，以「餐桌上的理性與感性」跨域課程，獲得教育部「跨領域美感卓越獎」。圖／陽明國中提供
高雄市陽明國中結合數學、理化與視覺藝術，以「餐桌上的理性與感性」跨域課程，獲得教育部「跨領域美感卓越獎」。圖／陽明國中提供
高雄市陽明國中結合數學、理化與視覺藝術，以「餐桌上的理性與感性」跨域課程，獲得教育部「跨領域美感卓越獎」。圖／陽明國中提供
高雄市陽明國中結合數學、理化與視覺藝術，以「餐桌上的理性與感性」跨域課程，獲得教育部「跨領域美感卓越獎」。圖／陽明國中提供
高雄市陽明國中結合數學、理化與視覺藝術，以「餐桌上的理性與感性」跨域課程，獲得教育部「跨領域美感卓越獎」。圖／陽明國中提供
高雄市陽明國中結合數學、理化與視覺藝術，以「餐桌上的理性與感性」跨域課程，獲得教育部「跨領域美感卓越獎」。圖／陽明國中提供
高雄市陽明國中結合數學、理化與視覺藝術，以「餐桌上的理性與感性」跨域課程，獲得教育部「跨領域美感卓越獎」。圖／陽明國中提供
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