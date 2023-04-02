「藝起派對」 寫生嘉年華近千名畫友齊聚 描繪屏東景色

屏東縣政府舉辦「藝起派對繪屏東寫生嘉年華」，今天在屏菸1936文化基地熱鬧登場，有近千名大小畫家們帶著畫具畫板齊聚一堂，藉由參賽者及藝術家們視野及筆觸，描繪屏東最美的人文風景

縣長周春米說，寫生比賽因為疫情睽違兩年舉辦，透過美術，畫畫，讓大家走讀屏東，屏東這幾年文化建設被大家看到，藉由比賽創作過程，大小朋友們展現才華，透過畫筆描繪出喜歡的屏東，屏東充滿無限想像，透過藝術、文化與大家交朋友。

文化處表示，這幾年屏東有越來越多精彩景點可以寫生，今年擴大寫生地點，除屏菸1936文化基地，還有屏東知名的打卡景點，像是勝利星村、屏東縣民公園、屏東復興公園、屏東縣立圖書館總館等，更增加獎項名額，吸引不少外縣市畫友用寫生旅遊屏東。

寫生比賽報名踴躍，參加者從國小低年級到社會組各年齡層，還有50多名縣籍藝術家一起參與。屏菸的大煙囪、植物廊帶、山形牆等皆是參賽者創作取景的素材，陳國展老師以水彩畫透過俯望視角呈現不一樣的屏菸。枋寮來的媽媽黃玉書，帶著六年級兒子、四年級兒子與中班女兒一起來畫畫，兒子六年級唐靖崴說，畫屏菸大門口，平常喜歡畫素描，他今天用水彩呈現，呈現不同顏色。

屏東縣海藍畫會理事長陳慶惠說，平常喜歡畫漁船、漁港與海景，今天畫屏菸，風格不同，屏菸是工業遺址，畫菸葉廠機器，油畫、線條呈現，縣府舉辦寫生嘉年華，對藝術家有鼓勵作用，帶動藝文參與。

現場有屏菸專屬市集品牌「金葉俱樂部」，集合花藝設計、植感生活、風格品牌、特色餐飲及手作體驗、表演，讓許多民眾趁著連假走逛，療癒身心。