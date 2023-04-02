視聽覺超震撼的高空音樂派對 330公尺高墾丁觀海樓將登場

你能想像音樂派對在墾丁最高點舉辦，凌空360度鳥瞰夕陽海景的震撼？屏東縣政府在墾丁舉辦「台灣祭」，昨天起一連3天在墾丁大灣遊憩區開唱，藍米克全人教育協會也在墾丁國家森林遊樂區舉辦「高空浩室派對」，將於3至5日每天下午3時至6時在觀海樓頂樓330公尺高處登場，為台灣樂迷帶來一場一生難忘的森林高空音樂體驗。

藍米克全人教育協會說，當全世界都在流行把音樂帶到山巔及崖邊的「高空派對」，像是泰國著名的「高空派對Sky Bar」及峇里島的懸崖派對「Savaya Bali」，協會與墾森官方合辦一場售票音樂會「高空浩室派對」，將於3至5日再現墾丁，堪稱台灣第一次的經典House音樂及EDM派對之旅。