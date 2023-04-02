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視聽覺超震撼的高空音樂派對 330公尺高墾丁觀海樓將登場

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
藍米克全人教育協會在墾丁國家森林遊樂區舉辦「高空浩室派對」，3至5日每天下午3時至6時在330公尺高的觀海樓頂樓登場。圖／屏東林管處提供
藍米克全人教育協會在墾丁國家森林遊樂區舉辦「高空浩室派對」，3至5日每天下午3時至6時在330公尺高的觀海樓頂樓登場。圖／屏東林管處提供

你能想像音樂派對墾丁最高點舉辦，凌空360度鳥瞰夕陽海景的震撼？屏東縣政府在墾丁舉辦「台灣祭」，昨天起一連3天在墾丁大灣遊憩區開唱，藍米克全人教育協會也在墾丁國家森林遊樂區舉辦「高空浩室派對」，將於3至5日每天下午3時至6時在觀海樓頂樓330公尺高處登場，為台灣樂迷帶來一場一生難忘的森林高空音樂體驗。

藍米克全人教育協會說，當全世界都在流行把音樂帶到山巔及崖邊的「高空派對」，像是泰國著名的「高空派對Sky Bar」及峇里島的懸崖派對「Savaya Bali」，協會與墾森官方合辦一場售票音樂會「高空浩室派對」，將於3至5日再現墾丁，堪稱台灣第一次的經典House音樂及EDM派對之旅。

協會說，這場具有「夕陽360度環景」的高空派對，在修復3年後重新開放的觀海樓頂樓舉行，南台灣首度在森林高空中享受Sky Party的創舉，堪稱是「春吶」、「春浪」離開恆春半島數年最受矚目的音樂派對；餐飲部份結合華泰大飯店旗下「GADUGADU Brunch」，提供南國風情料理，一邊享受四面環繞的世界級景觀，為來到墾丁的遊客提供一個畢生難忘的體驗。

藍米克全人教育協會在墾丁國家森林遊樂區舉辦「高空浩室派對」，3至5日每天下午3時至6時在觀海樓頂樓330公尺高處登場。記者潘欣中／翻攝
藍米克全人教育協會在墾丁國家森林遊樂區舉辦「高空浩室派對」，3至5日每天下午3時至6時在觀海樓頂樓330公尺高處登場。記者潘欣中／翻攝

派對 墾丁 屏東縣政府

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