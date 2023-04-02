無雨600天高雄終於降甘霖 果農憂鳳梨盛產恐市場崩盤

高雄山區如六龜、桃源、那瑪夏等地，昨傍晚紛紛飄落細雨，讓經歷久旱無雨近6百天後的農地，終於有了雨水滋潤，不過，目前除青梅、蓮霧因無雨導致果實變小，茶樹出現枯乾、少新芽現象，而應在清明前後推出的鳳梨，倒因無雨盛產出現裂果、次級品充斥市場的跌價危機。

「次級品，應加速回收！」高雄大樹鳳梨農無奈指出，今年無雨又熱，鳳梨雖盛產但出現裂果現象，而不良率大量增加下，賣相品質好的果粒，竟比次級醃製品還便宜，果農辛酸表示，趁著天氣好流汗種植，好不容易鳳梨豐收，卻因次級品充斥，就怕量多跌價讓市場崩盤。

但另名陳姓鳳梨農接著指出，「就連加工廠也塞車。」緊要的問題是，現在果農要排隊加工還進不去，已有工廠回應，「加工量已超出負荷，不要在送來了」

此外，2021年鳳梨因輸中受阻，農委會打起農產保衛戰，將國內鳳梨主要銷往日本，但近日卻有果農得知自己的鳳梨貨櫃到了海關，因檢疫未過標準，慘遭日方全數退回，「全退到北農倉庫，台北都要被鳳梨淹沒了。」

鳳梨農憂心表示，2021年因中國禁令衝擊，中央當下編列相關補助，但今年卻是無消無息，由於，鳳梨屬2年1收農作物，果農早在前年禁令前就種下的鳳梨，如今因旱災無雨，反倒盛產豐收，若市場跌價，果農表示，雇工採收根本不合成本，有些人心冷乾脆打爛全當肥料。