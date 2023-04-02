聽新聞
test
0:00 / 0:00
無雨600天高雄終於降甘霖 果農憂鳳梨盛產恐市場崩盤
高雄山區如六龜、桃源、那瑪夏等地，昨傍晚紛紛飄落細雨，讓經歷久旱無雨近6百天後的農地，終於有了雨水滋潤，不過，目前除青梅、蓮霧因無雨導致果實變小，茶樹出現枯乾、少新芽現象，而應在清明前後推出的鳳梨，倒因無雨盛產出現裂果、次級品充斥市場的跌價危機。
「次級品，應加速回收！」高雄大樹鳳梨農無奈指出，今年無雨又熱，鳳梨雖盛產但出現裂果現象，而不良率大量增加下，賣相品質好的果粒，竟比次級醃製品還便宜，果農辛酸表示，趁著天氣好流汗種植，好不容易鳳梨豐收，卻因次級品充斥，就怕量多跌價讓市場崩盤。
但另名陳姓鳳梨農接著指出，「就連加工廠也塞車。」緊要的問題是，現在果農要排隊加工還進不去，已有工廠回應，「加工量已超出負荷，不要在送來了」
此外，2021年鳳梨因輸中受阻，農委會打起農產保衛戰，將國內鳳梨主要銷往日本，但近日卻有果農得知自己的鳳梨貨櫃到了海關，因檢疫未過標準，慘遭日方全數退回，「全退到北農倉庫，台北都要被鳳梨淹沒了。」
鳳梨農憂心表示，2021年因中國禁令衝擊，中央當下編列相關補助，但今年卻是無消無息，由於，鳳梨屬2年1收農作物，果農早在前年禁令前就種下的鳳梨，如今因旱災無雨，反倒盛產豐收，若市場跌價，果農表示，雇工採收根本不合成本，有些人心冷乾脆打爛全當肥料。
據悉，台南市府早在2月聽取農友心聲後，兩周前已協助出櫃外銷香港，並尋求國內通路及企業合作，而照往例，若市場出現跌價，高雄市府會迅速啟動次級品回收；高雄鳳梨農心痛指出，「向農業局反應，就像狗吠火車！」年初向高市府農業局反映後，苦無任何回應，而各項物價上揚，農業成本相對提升，讓今年好不容易豐收的農民，內心更加沉重。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言