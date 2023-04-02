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王浩宇秀出高雄不老傳說 「陳財佑」本尊照引話題

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
前桃園市議員王浩宇披露高雄抓漏名人陳財佑的本尊照。圖／截自王浩宇臉書
前桃園市議員王浩宇披露高雄抓漏名人陳財佑的本尊照。圖／截自王浩宇臉書

名列高雄「不老都市傳說」人物之一的「抓漏專家」陳財佑，其當年就讀正修工專時的黑白照，數十年來隨著抓漏廣告宣傳車走遍高雄大街小巷，在高雄可說是家喻戶曉的知名人物，連高雄市長陳其邁去年競選時，都曾在看板及宣傳車上復刻陳財佑看板。日前前桃園市議員王浩宇在臉書披露他的本尊照，指出「灰色衣服的，就是傳說中的陳財佑本人」，引發回響。

從該張照片中，陳財佑本人身著灰色外套，與其他幾名身穿印有自己名字的黃色上衣工人站在施工地點，看似正在指揮相關工程施作，外型看來已不復當年青春靦腆制服照外貌。根據維基百科，陳財佑是1961年出生，今年已經62歲了。

王浩宇在臉書貼出陳財佑的近照後，引來不少網友留言，搞笑表示「陳財佑長大了」、「歲月是把殺豬刀」、「看名字不知道是誰，看到長相就知道他是誰」、「以陳財佑在高雄的知名度，如果要出來選市長恐怕邁邁也會陷入苦戰！」

高雄市長陳其邁去年打選戰時，為推動18歲公民權修憲複決投票，還曾情商陳財佑本人同意仿照其宣傳模式，在看板及宣傳車掛起念雄中時期的大頭照，訴求「與你一起抓漏掉的青春」，吸引多位議員候選人跟進，紛紛秀出自己高中時期的青澀樣貌照片，形成話題。

陳財佑對自己的抓漏技術信心十足，他在2021年接受高雄畫刊專訪，就曾強調抓漏要斷根，像中醫師診病需「望、聞、問、切」，自行研發各項材料和專利工法，針對每一棟建物的狀況對症下藥。近年來陳財佑雖已逐漸交班給第二代，但仍持續推出NFT、LINE貼圖、限量潮T等，搶攻年輕族群，行銷威力不減當年。

高雄抓漏名人陳財佑就讀正修工專時期的大頭照，是許多高雄人的共同回憶。圖／截自陳財佑臉書
高雄抓漏名人陳財佑就讀正修工專時期的大頭照，是許多高雄人的共同回憶。圖／截自陳財佑臉書

王浩宇 陳其邁

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