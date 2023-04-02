高雄連假次日午後將現景點出遊高峰 籲多利用大眾運輸

清明連假進入第二天，高雄市交通局智慧運輸中心監測，上午包括國道及交流道周邊，省道及快速公路，高鐵、機場等交通運輸場站周邊，車流及車速均順暢，並未發生壅塞。不過今日是景點出遊高峰，高雄駁二、哈瑪星、動物園、旗津等出遊熱門地點，周邊停車場預計在午後，均是滿場狀況，建議民眾盡量利用大眾運輸工具前往。

繼4月1日晚間高雄三場大型演唱會共完成輸運達近20萬人，交通局也提醒， 4月2日仍有五月天世運演唱會與駁二大港開唱舉行，預計約有14萬人參加，提醒歌迷仍可採取「多搭車、多走路、不開車」前往演唱會場地。