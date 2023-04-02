屏東縣府推動星空旅遊 朝向成為亞太星空旅遊聚落

疫後全球旅遊習慣改變，深度旅遊成趨勢，屏東縣長期是天文科普重要基地，舉辦多年恆春半島星空吶喊觀星活動，還有獵戶座天文天、南十字星天文台，吸引愛好天文的客群，屏東縣府推動星空旅遊，招募星空小鎮，規畫預計在縣內扶植10個場域，朝成為亞太星空旅遊商機的重要聚落。

屏東縣府交旅處指出，屏東擁有先天低光害、低霾害、重視天文科普教育與觀光產業發達的在地基礎，具發展星空旅遊優勢，今年起委託具天文專業的輔導團隊，將輔導有意發展的縣內單位，先學習如何星空品質監測，提供低成本軟硬體優化建議，包含暗空保護的面積、範圍、點位與項目，共同參與星空環境的打造。

屏東縣天文協會理事長施世治說，推動天文旅遊，找到合適地點，低光害、低空氣汙染，屏東縣主要以屏南地區為主，屏北地區雖有低光害，但會遇到空汙，若要沒有空汙，相對海拔位置要高，但不是所有人都能抵達，如何找到可及性高地方，是一個難點；另外，搭配在地元素，因為天文星空旅遊會受天氣影響，若看不到星星，還可以有其他元素搭配，像是與部落結合，也能認識部落文化。

「抬頭看星星，對象是廣闊天空，很療癒」，施世治說，每年流星雨、月象等是可以預測，流星雨通常都在下半夜出現，結合民宿推動，流星雨不是一天，可能是一到兩周，只是期間內會有極大期，看流星雨不需設備，肉眼就可以看到。

交旅處指出，縣府舉辦多年恆春半島星空吶喊觀星，擁有獵戶座天文台及南十字星天文台，每年吸引親子客群攜家帶眷旅遊，在疫情前吸引東京、首爾、上海、曼谷、新加坡與馬尼拉等亞洲光害嚴重的一線城市，觀賞壯麗銀河與流星雨。

推動星空旅遊，近期舉辦「2023招募屏東星空小鎮：亞太星空旅遊商機發展說明會」，首場線上說明會3月30日舉辦，超過24個單位報名，包含在地社區、飯店、民宿、休閒農場、旅行社與在地大學等，展現後疫情時代，對亞太星空旅遊商機重視。第二場線上說明會在4月11日下午舉辦，有意投入星空旅遊商機的屏東縣內業者上網報名，報名網址： https://forms.gle/JcvFxEf7tRXpenAF6。