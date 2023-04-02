抬頭認識星空 屏東街頭天文巡迴 分辨星星不是難事

全國第一座縣屬的獵戶座天文台，屏東縣政府2019年設在建國國小。建國國小校長施世治觀察，許多人對星星、天象有興趣，但不一定都能到獵戶座天文台，團隊主動走出校園，推動「街頭天文」，周三晚間到鄉鎮巡迴，抬頭就能看見星空奧秘。

建國國小五年級，科教小志工黃為說，她以前看星星就是「哇好多星星哦」，現在會想知道哪些星座來自哪個位置，天文志工有培力課程，學習星座故事，透過望遠鏡可以看到土星、木星。有時候白天可以金星、月球。

「街頭天文」活動4月12、19日在九如休閒運動公園、5月3、10、17、24日在長治玄天上帝廟前、6月7、14、21、28日在萬丹國小。

屏東縣天文協會總幹事黃中義說，獵戶座天文台每周五晚間、六上午開放，周三晚間到鄉鎮巡迴，認識星空。