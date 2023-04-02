三大演唱會狂吸20萬人潮 高市府力拚1小時完成疏運
五月天、張惠妹、大港開唱三大演唱會4月1日均在高雄登場，共吸引20萬樂迷朝聖，為此高雄市出動2千人進行交通疏運、場域維安及環境清潔等工作。交通局表示，高捷創下24.9萬人次的高運量，三場演唱會均在1小時左右完成疏運，通過三大演唱會帶來的壓力測試。
演唱會結束後，市長陳其邁在臉書驕傲分享說，五月天散場時間約67分鐘、張惠妹演唱會約30分鐘、大港開唱演唱會約60分鐘，三場演唱會共完成輸運達近20萬人，約1小時疏運完成，「感謝大家配合！也辛苦工作同仁」。
4月1日不僅是清明連假第一天，五月天、張惠妹及大港開唱也選這天登場。交通局表示，昨天是高雄有史以來最盛大的藝文活動日，根據高捷公司統計，世運主場館疏運7.1萬人、巨蛋疏運4.1萬人、大港疏運7.9萬人，總數為20萬人次，高雄捷運單日運量高達24.9萬人。
高市府統計，交通局人員及接駁車司機投入約120名人力，高捷公司則投入200人。高捷站長林忠明第三度接力安可，散場時又在捷運月台唱歌陪伴候車歌迷，帶給大家一個難忘的夜晚。
警察維安部分，高市警局調度左營、楠梓、鼓山及鹽埕四大分局警力，其中左營及鹽埕在演場會場附近設「機動派出所」，另加捷運警察、交通大隊、保安大隊及市刑大，共出動600名警力。
此外，為維護場地清潔，高市環保局出動百輛清潔車、650名清潔人力。經發局也動員近200名人力在捷運站發送「商圈夜市優惠券」，多達2千名幕後英雄合作通過壓力測試。
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