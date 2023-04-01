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高屏溪抗旱工程整體進度超前 可提早挹注

中央社／ 高雄1日電

水利署長賴建信今天南下屏東科技產業園區、屏東河濱公園以及高屏溪攔河堰視察供水及抗旱工程，南水局長連上堯表示，目前整體進度超前，可提早挹注抗旱水源 。

經濟部宣布3月30日起高雄水情轉橙燈，農田水利署高雄管理處因應首波春雨鋒面未對南部地區帶來顯著雨量改善旱象，以及日趨嚴峻水情與灌溉水源不足狀況，緊急鑿設抗旱井抽水，改善灌區圳路管線末端用水不足情形。

經濟部水利署南區水資源局今天發布新聞稿表示，賴建信在連上堯陪同下，南下屏東科技產業園區、屏東河濱公園以及高屏溪攔河堰，視察抗旱緊急臨時管線工程以及高屏溪抗旱鑿井工程施工情形。

針對高屏溪上游屏東側旗山溪、荖濃溪匯流口原本要鑿井取水，但屏東地方表達疑義，南水局表示，已暫停施工，持續與地方溝通。目前鑿井位置都在高屏溪沿岸，地質條件屬軟粒沙層，地下水抽取後可快速回補，不會造成鄰近地區抽不到水或地層下陷

賴建信表示，感謝南水局工作人員及協助抗旱工程施工團隊，在連假期間仍為抗旱努力不懈，呼籲社會大眾珍惜水資源，節約用水度過枯水期難關。

連上堯說，南水局執行2023年穩定南部供水抗旱計畫，目前整體進度超前，可提早挹注抗旱水源。

抗旱 屏東 高屏溪 地層下陷 地下水

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