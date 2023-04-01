影／高雄山區下雨了 農民開心喊「天降甘霖」
高雄久旱不雨，今天下午桃源、那瑪夏等山區原民部落紛紛下雨，旗山、楠梓等地也出現毛毛雨，雖然雨勢不大，不過高雄用水吃緊，居民看見久違的下雨情境還是相當開心，紛紛開心拍照PO臉書，跟朋友分享降雨的好心情。
高雄水情燈號3月30日起進入橙燈，一千度以上用水大戶、洗車、游泳池、水療等行業用水減量供應。今天是連假第一天，各項抗旱工程沒休息，水利署長賴建信南下，由南水局長連上堯陪同前往屏東科技產業園區、屏東河濱公園及高屏溪攔河堰，視察抗旱緊急臨時管線工程以及高屏溪抗旱鑿井工程施工情形。
今天高雄一整天都是陰天，下午起陸續傳出下雨的好消息，那瑪夏區瑪雅里及桃源區南橫公路一帶雨勢較明顯，其餘行政區則是出現毛毛細雨。甲仙工務段長陳正偉表示，下午2點左右，南橫公路大關山隧道一帶出現明顯雨勢，保全回報山區出現毛毛雨，雨勢沒有很大。
旗山區李姓蕉農拍攝毛毛細雨滋潤香蕉田的畫面，開心分享說「老天終於給雨滴了，我們這快600天沒下雨了」。其他朋友回應說，老天爺終於天降甘霖，開心「雨水滋潤了大地」。
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