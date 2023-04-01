台灣祭再掀4月墾丁瘋音樂熱 首日吸上萬樂迷南下朝聖

屏東縣政府延續墾丁春吶火苗打造的獨立音樂品牌「台灣祭」，1至3日在墾丁大灣遊憩區5個舞台從白天嗨唱到晚上，首日由金曲及金音獎樂團輪番上場，包括無妄合作社、怕胖團、荷爾蒙少年等人氣樂團，晚場由「deca joins」擔任壓軸，會場還有文創、餐飲市集和野餐區，首日吸引上萬樂迷南下朝聖，擠爆大灣草坪，主辦單位全日估計超過10萬人次。

「4月不到墾丁追音樂枉少年！」縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，墾丁是台灣獨立音樂的聖地，許多外國朋友都會專程來到墾丁瘋音樂，「墾丁春天吶喊」熄燈後，縣府3年前在墾丁開創全新獨立音樂品牌「台灣祭」，在碧海藍天下打造健康清新的音樂環境，讓年輕朋友可盡情享受音樂，不少人年初就相揪預訂房間，前3天墾丁蛋黃核心區一房難求，暢旺疫情後的觀光商機。

雖然台灣祭才邁入第3年，但樂迷佳評如潮，今年特別提升規模，活動從原來的2日延長至3日，舞台也由3個增加至5個，128組樂團輪番上場，滿足樂迷的期待，其中首度登場的大灣舞台是所有舞台裡最chill的場域，各式輕鬆入門的曲風樂團演出外，還規畫來自台日合作的ACG Idol演出，讓舞台的多元性超乎想像。

首日墾丁人潮車潮湧現，活動上午11時展開，不到8時就有人湧入會場，排隊搶購周邊商品人龍不斷，工作人員忙到手軟。大灣舞台也是5個舞台裡海景視野最美的腹地，台灣祭規畫官方野餐區，不少年青朋友帶著野餐墊、輕便帳篷悠閒躺在草地上，音樂震天撼地、市集人潮如織，彷彿置身歡樂的音樂嘉年華。

5大舞台從上午11時開唱一路熱鬧至晚間10時，樂團接力演唱讓樂迷現場熱情投入，期間安排3人足球趣味活動，各區滿是人潮；晚間時段由台灣爆紅樂團「deca joins」壓軸亮相，再掀高潮。