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屏東內埔六堆特色遊戲場啟用 客家攻炮城意象城牆孩子瘋玩

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣長周春米及客委會主委楊長鎮今天共同啟用客庄內埔六堆紀念公園特色遊戲場儀式，它是雙主題豪華型遊戲場，取客家攻炮城意象城牆遊具及高達9公尺的綜合型遊具。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米及客委會主委楊長鎮今天共同啟用客庄內埔六堆紀念公園特色遊戲場儀式，它是雙主題豪華型遊戲場，取客家攻炮城意象城牆遊具及高達9公尺的綜合型遊具。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府推動1鄉鎮1特色遊具場，成為縣內及鄰近縣市假日親子旅遊景點；縣長周春米及客委會主委楊長鎮今天共同啟用客庄內埔六堆紀念公園特色遊戲場，它是雙主題豪華型遊戲場，取客家攻炮城意象城牆遊具及高達9公尺的綜合型遊具；縣府趕在清明連假首日啟用，吸引各地前來體驗的民眾，再掀起一波屏東公園遊戲場朝聖熱潮。

周春米說，內埔六堆紀念公園第1期工程完工啟用，共6400平方公尺，感謝客家委員會經費支持，包括風雨球場、以及六堆紀念公園特色遊戲場，相關土地的取得由屏東縣政府團隊透過興辦事業計畫將公墓用地轉化為更多功能的使用，在六堆地區人口最多的內埔鄉，打造老少咸宜的休閒運動場域，讓整個屏東的建設更完善。

客委會主委楊長鎮說，內埔鄉是六堆的地理中心，人口也多，過往在民眾的休閒設施方面略顯不足，所以六堆紀念公園第1期工程著重在提供民眾高品質休閒設施，包括風雨球場及共融公園，打造親子共享的空間，2期工程就會著重在六堆300年地方歷史記憶的涵義，希望中央、地方縣市、鄉鎮公所三級政府繼續合作，完成未來的藍圖。

縣府工務處說，內埔六堆紀念公園特色遊戲場工程經費3916萬元，有別於一般遊戲場，以單一大型遊具為主軸，採用雙大型遊具的豪華型設置，分別取客家攻炮城意象的城牆遊具，及高達9公尺的綜合型遊具，並設計串聯，遊戲行程不中斷，遊戲過程包含爬、滑、鑽、跑、盪，同時兼顧幼齡孩童遊戲需求，設置沙坑及鞦韆，並另設有體健設施區，供銀髮族強筋益骨之用，邁向公園達老中青共同使用之願景。

屏東縣長周春米及客委會主委楊長鎮今天共同啟用客庄內埔六堆紀念公園特色遊戲場儀式，它是雙主題豪華型遊戲場，取客家攻炮城意象城牆遊具及高達9公尺的綜合型遊具。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米及客委會主委楊長鎮今天共同啟用客庄內埔六堆紀念公園特色遊戲場儀式，它是雙主題豪華型遊戲場，取客家攻炮城意象城牆遊具及高達9公尺的綜合型遊具。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米及客委會主委楊長鎮今天共同啟用客庄內埔六堆紀念公園特色遊戲場儀式，它是雙主題豪華型遊戲場，取客家攻炮城意象城牆遊具及高達9公尺的綜合型遊具。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米及客委會主委楊長鎮今天共同啟用客庄內埔六堆紀念公園特色遊戲場儀式，它是雙主題豪華型遊戲場，取客家攻炮城意象城牆遊具及高達9公尺的綜合型遊具。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米及客委會主委楊長鎮今天共同啟用客庄內埔六堆紀念公園特色遊戲場儀式，它是雙主題豪華型遊戲場，取客家攻炮城意象城牆遊具及高達9公尺的綜合型遊具。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米及客委會主委楊長鎮今天共同啟用客庄內埔六堆紀念公園特色遊戲場儀式，它是雙主題豪華型遊戲場，取客家攻炮城意象城牆遊具及高達9公尺的綜合型遊具。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米及客委會主委楊長鎮今天共同啟用客庄內埔六堆紀念公園特色遊戲場儀式，它是雙主題豪華型遊戲場，取客家攻炮城意象城牆遊具及高達9公尺的綜合型遊具。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米及客委會主委楊長鎮今天共同啟用客庄內埔六堆紀念公園特色遊戲場儀式，它是雙主題豪華型遊戲場，取客家攻炮城意象城牆遊具及高達9公尺的綜合型遊具。圖／屏東縣政府提供

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