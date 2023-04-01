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台灣祭墾丁開唱 首日預估湧入10萬人次

中央社／ 屏東縣1日電

屏東縣政府音樂品牌「台灣祭」今天起一連3天在墾丁大灣遊憩區登場，多組樂團輪番上陣熱力開唱，首日預估將湧入10萬人次。

台灣祭邁入第3年，今年提升規模，活動從原來的2天延長至3天，舞台也由3個增加至5個，128組樂團輪番上場，滿足樂迷期待。首日無妄合作社、怕胖團、荷爾蒙少年將帶來張力十足的演出，晚間由獨立樂團deca joins壓軸登場。

今天一早恆春半島的人潮、車潮湧現，活動上午11時展開，但上午8時不到就有民眾陸續進入會場，排隊購買周邊商品。此外，大灣舞台因為擁有海景視野最美腹地，因此縣府規劃野餐區，民眾帶著野餐墊、帳棚輕鬆躺在草地上，享受歡樂音樂嘉年華。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，恆春半島是台灣獨立音樂聖地，近年縣府舉辦台灣祭，在碧海藍天下打造健康清新的音樂環境，民眾可以盡情享受音樂，不少人年初就預訂好房間，恆春半島核心區一房難求。

縣府提及，台灣祭上午11時活動還沒開始，現場就已經有超過1萬2000人次，因恆春半島遊客多，預估至晚間10時現場將會突破10萬人次。

屏東縣警察局恆春分局指出，加強音樂祭會場周邊交通疏導工作，在主會場大灣遊憩區人潮聚集場所前設置「機動派出所」，提供即時性受理民眾報案、犯罪預防宣導等。

屏東縣政府 恆春 樂團 墾丁

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