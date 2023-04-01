南北之星2號駛入福州琅岐碼頭 王忠銘：小三通邁出全新一步

小三通已全面恢復，連江縣長王忠銘表示，南北之星2號今早從馬祖南竿的福澳碼頭出發，橫渡兩馬之間海峽，駛入閩江口航線，進入福州馬尾的琅岐碼頭。此次航程，讓馬祖到福州的小三通邁出了全新的一步，標誌著船舶航線服務品質的提升，見證便捷快速的重要里程碑。

王忠銘表示，此次載著294位鄉親一同來共襄盛舉，10點26分由福澳碼頭啟航，11點14分抵達琅岐碼頭，總計航程48分鐘。南北之星2號是艘鋁合金高速單體客船，航行途中極為穩定，總噸位497噸，最快航速可達40節，具有高度的安全性和運輸效率，是馬祖到福州小三通航線的新標杆。

王忠銘指出，參觀過程中，對岸的公部門及業者們，深入了解船舶的性能、運營、安全、管理等方面，對其現代化的設備和良好的管理印象深刻。紛紛表示南北之星2號的服務品質，符合現代航運市場的需求，這艘船舶的服務，對於兩岸關係的發展也具有重要的意義。