快訊

工程師生涯總收入可達1.6億？算法曝光慘遭吐槽 老鳥揭實情

「比春節塞」蘇花改南向塞爆回堵國道5 網友困蘇澳服務區2小時半

人潮擠滿報到櫃台 桃機出入境人數預估破十萬人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台27線中斷近15年終拓寬 地方盼營造成紫蝶公路

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄台27 中興至大津段道路拓寬改善工程今辦竣工祈福儀式，出席嘉賓植下高士佛澤蘭，盼營造成紫蝶公路，帶動地方觀光發展。記者王昭月／翻攝
高雄台27 中興至大津段道路拓寬改善工程今辦竣工祈福儀式，出席嘉賓植下高士佛澤蘭，盼營造成紫蝶公路，帶動地方觀光發展。記者王昭月／翻攝

台27線中興至大津段道路2009年遭莫拉克風災重創，民眾急難運輸改仰賴台27甲線通行，無不希望盡速完成拓寬改善，恢復昔日暢通，2017年10月終於盼到開，歷時6年今天竣工，地方仕紳出席祈福，並植下高士佛澤蘭，祝願台27線未來成為串聯高雄市六龜美濃及茂林等地，帶動商業及觀光的「紫蝶公路」。

台27線中興至大津段拓寬改善工程今天舉辦竣工祈福儀式，地方民代、區里長及公路總局及第三區養護工程處人員以「辦喜事」心情與會。台27線中興至大津段緊鄰荖濃溪路段，莫拉克風災時因豪雨沖蝕，邊坡坍滑、路基流失，交通中斷，只倚靠對岸台27甲線通行，影響對外交通。

總路總局自2017牛起分4標執行拓寬工程，期間1、2標工程因芒樹爭議而延宕立委邱議瑩及在地里長與公路總局取得共識後，全線於今年2月順利完工，相關工程斥次9.6億，除提升公路安全性及抗災能力外，增加生態保育、環境教育、路殺防治等保育理念，也營造紫斑蝶廊道生態、十八羅漢山特殊景觀性及荖濃溪孕育文化等議題，兼顧運輸功能及環境保育正面效益。

道路拓寬後，原本路寬4.5公尺至6公尺的單車道，變成9公尺寬雙向車道，大幅提升交通便利，公路總局總工程司陳進發指這條道路將大幅增加六龜、美濃及茂林地區整體路網的完整性和便利性。立委邱議瑩說，道路拓寬後讓周邊民眾能夠享有更舒適安全的道路，未來還有國道10號延伸至新威新闢道路工程即將進行，盼進一步帶動六龜、美濃及茂林地區的經濟發展。

高雄台27 中興至大津段道路2009年遭莫拉克風災重創，拓寬改善工程今年終於竣工，地方今舉辦祈福儀式，祝願未來帶動偏鄉發展。記者王昭月／翻攝
高雄台27 中興至大津段道路2009年遭莫拉克風災重創，拓寬改善工程今年終於竣工，地方今舉辦祈福儀式，祝願未來帶動偏鄉發展。記者王昭月／翻攝

六龜 美濃 車道 紫斑蝶 生態保育

延伸閱讀

台27線紫蝶公路啟用 以後不再是「全台最窄省道」

人間四月天 來高雄賞花泡湯 追螢火蟲正當時

蘇花路廊恐塞到晚上9時 公路總局：已遠超過可負荷車流量

連假首日返鄉出遊車潮湧現 公路總局公布省道地雷路段

相關新聞

影／高捷站長林忠明一唱成名 預告今晚要唱「聽海」

高雄捷運站長林忠明在五月天演唱會後疏散人潮時引吭高歌，紓解不少歌迷等車不耐情緒。高雄市長陳其邁昨晚慰問演唱會工作人員，看...

高雄3演唱會今齊發 警管制大港橋上橋人數

五月天、張惠妹分別在高雄世運主場館、巨蛋開演唱會，今天「大港開唱」也在高雄港蓬萊港區及駁二特區登場。3場演唱會齊開唱，高...

台27線紫蝶公路啟用 以後不再是「全台最窄省道」

高雄六龜台27線大津路段狹窄無法會車，過去曾有「全台最窄省道」之稱，道路拓寬時更面臨芒果樹存廢爭議，一度發生「毒樹」風波...

南北之星2號駛入福州琅岐碼頭 王忠銘：小三通邁出全新一步

小三通已全面恢復，連江縣長王忠銘表示，南北之星2號今早從馬祖南竿的福澳碼頭出發，橫渡兩馬之間海峽，駛入閩江口航線，進入福...

台27線中斷近15年終拓寬 地方盼營造成紫蝶公路

台27 中興至大津段道路2009年遭莫拉克風災重創，民眾急難運輸改仰賴台27甲線通行，無不希望盡速完成拓寬改善，恢復昔日...

屏東市9路口新設智慧面板 連假出遊友善即時交通指引

假日出遊用路人最頭痛的是無法掌握目的地周邊停車場是否有空位，為提供用路人屏東觀光景點即時交通疏導措施、停車場剩餘格位及活...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦