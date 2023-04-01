台27線中斷近15年終拓寬 地方盼營造成紫蝶公路

台27線中興至大津段道路2009年遭莫拉克風災重創，民眾急難運輸改仰賴台27甲線通行，無不希望盡速完成拓寬改善，恢復昔日暢通，2017年10月終於盼到開，歷時6年今天竣工，地方仕紳出席祈福，並植下高士佛澤蘭，祝願台27線未來成為串聯高雄市六龜、美濃及茂林等地，帶動商業及觀光的「紫蝶公路」。

台27線中興至大津段拓寬改善工程今天舉辦竣工祈福儀式，地方民代、區里長及公路總局及第三區養護工程處人員以「辦喜事」心情與會。台27線中興至大津段緊鄰荖濃溪路段，莫拉克風災時因豪雨沖蝕，邊坡坍滑、路基流失，交通中斷，只倚靠對岸台27甲線通行，影響對外交通。

總路總局自2017牛起分4標執行拓寬工程，期間1、2標工程因芒樹爭議而延宕立委邱議瑩及在地里長與公路總局取得共識後，全線於今年2月順利完工，相關工程斥次9.6億，除提升公路安全性及抗災能力外，增加生態保育、環境教育、路殺防治等保育理念，也營造紫斑蝶廊道生態、十八羅漢山特殊景觀性及荖濃溪孕育文化等議題，兼顧運輸功能及環境保育正面效益。