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影／高捷站長林忠明一唱成名 預告今晚要唱「聽海」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁慰勞演場會工作人員，主動提議替高捷站長林忠明（左）辦一場演唱會。記者徐白櫻／翻攝
高雄市長陳其邁慰勞演場會工作人員，主動提議替高捷站長林忠明（左）辦一場演唱會。記者徐白櫻／翻攝

高雄捷運站長林忠明在五月天演唱會後疏散人潮時引吭高歌，紓解不少歌迷等車不耐情緒。高雄市長陳其邁昨晚慰問演唱會工作人員，看見林忠明時開玩笑說，這幾天辛苦了，「有機會也幫你辦一場演唱會」。此外，今晚五月天將辦第三場演唱會，林忠明預告要唱天后張惠妹的歌「聽海」。

五月天、張惠妹接連在高雄開唱，今晚還有大港開唱在駁二特區登場。高雄捷運站長林忠明3月29日及3月31日在演唱會散場時高唱五月天等人的歌，昨晚市長陳其邁慰問工作人員，特別停下腳步跟林忠明聊天。

陳其邁稱讚林忠明的歌聲很好，這幾天辛苦了，不過喉嚨好像有點沙啞，「有機會也幫你辦一場演唱會」。林忠明說，他唱歌唱到喉嚨啞了，希望市長也能跟他一起唱歌。陳其邁回說「不行，自己有自知之明」，另調侃林忠明說，以為他今晚要唱BP的歌。

林忠明說，感謝市府對捷運公司的支持，因為五月天聽不到阿妹的歌，所以由他來幫張惠妹唱「聽海」，今年已經50歲，沒法唱BP的歌。

演唱會 陳其邁 捷運

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