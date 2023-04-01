屏東市9路口新設智慧面板 連假出遊友善即時交通指引

假日出遊用路人最頭痛的是無法掌握目的地周邊停車場是否有空位，為提供用路人屏東觀光景點即時交通疏導措施、停車場剩餘格位及活動舉辦等相關訊息，縣府於屏東市多處主要幹道，配合已在營運中的5座前瞻立體停車場，新置9座資訊可變標誌Changeable Message Sign，CMS）面板動態資訊，在清明連假發揮紓解車流效果。

縣府交通旅遊處表示，近期在屏東市完成設置及測試資訊可變標誌面板9座，分別於台3與縣189路口往南方向、台27與瑞光路口往南方向、台24與瑞光路口往西方向、台1與瑞光路口往北方向、台27與台1路口往北方向、忠孝路與勝利路口往南方向、台27與自由路口往南方向、台24與民生路口往北方向、台24與台27路口往北方向等重要路口。

交旅處長黃國維說，通過屏縣智慧運輸中心運資平台資訊系統接收並整合多方資訊，值班人員可即時將資訊發布於CMS面板上，迅速提供民眾更即時與智慧友善的交通、觀光訊息導引，用路人不再來回繞路找停車場，可有效疏解熱門景點車流。

清明連假今起展開，交旅處提醒民眾可至手機APP商店下載「屏東GO好玩」APP，查詢更多的停車場位置及剩餘停車位、公車動態、Youbike2.0租賃資訊、船班等各種交通及近期屏東縣觀光活動資訊，可更快速掌握屏東交通資訊、在地景點、美食小吃、住宿、最新的活動訊息等旅遊資訊。