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高雄3演唱會今齊發 警管制大港橋上橋人數

聯合報／ 記者林保光／即時報導
高雄今天3場演唱會齊發，警方下午將派員管制通往大港開唱的會場。圖／本報資料照片
高雄今天3場演唱會齊發，警方下午將派員管制通往大港開唱的會場。圖／本報資料照片

五月天、張惠妹分別在高雄世運主場館、巨蛋開演唱會，今天「大港開唱」也在高雄港蓬萊港區及駁二特區登場。3場演唱會齊開唱，高雄警方嚴陣以待，高雄港警今天下午也將派員管制大港橋上橋人數，一旦人潮過多，將由員警暫時停止人潮上橋。

五月天在世運主場館開演唱會，警方管制世運大道，張惠妹高雄巨蛋演唱會，高雄警方也動員在巨蛋四周道路疏導人車交通，今天大港開唱上場，高雄市警局與高雄港務警察總隊為避免塞車，從下午4點，派員管制鹽埕區公園二路、大勇路、大義路、必信街等道路。

由於大港橋是人潮由鹽埕區進入大港開唱演唱會場的要道，除了今、明2天停止旋轉，高雄港務警察總隊也從今天下午4點，派員在大港橋兩端警戒，避免過多人潮上橋逗留。

高雄港務警察總隊長梁東山表示，因去年南韓梨泰院曾發生人潮推擠、踩踏的死亡事件，為了安全起見，警方在活動會場設機動派出所，當大港橋通行人潮過大，會由員警暫時停止人潮上橋，避免危險發生。

大港開唱今天在高雄港登場，高雄港警將比照往年，在大港橋前派員管制過多人潮上橋。圖／本報資料照片
大港開唱今天在高雄港登場，高雄港警將比照往年，在大港橋前派員管制過多人潮上橋。圖／本報資料照片

高雄港 演唱會 警察

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