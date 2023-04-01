台27線紫蝶公路啟用 以後不再是「全台最窄省道」

高雄六龜台27線大津路段狹窄無法會車，過去曾有「全台最窄省道」之稱，道路拓寬時更面臨芒果樹存廢爭議，一度發生「毒樹」風波。歷經5年多施工，最後一里路拓寬完成，今天在六龜舉辦祈福儀式，原本無法會車的4.5公尺車道變成9公尺雙向車道，芒果路樹也能現地保存，全台唯一的紫蝶公路正式啟用。

台27線六龜路段早年栽種芒果路樹當公共造產作物，形成南台灣著名的「綠色隧道」之一。不過台27線道路狹窄，公路總局從2009年起逐年編列預算施工。台27線11公里至16公里路段，也就是大津至中興之間，共4.38公里兩側栽種芒果路不利拓寬，施工單位決議移樹，2017年發生百餘棵芒果樹遭人灌藥毒死。

毒樹事件發生後，護樹團體出面護樹，公路總局第三區養工處與地方居民達成「以路就樹」共識，芒果樹不移走，並以六龜及茂林山區常見的越冬型紫斑蝶替公路命名為「紫蝶公路」，爭議最大的第1標與第2標工程動工在2020年底動工，直至今年2月全線完工。

公路總局第三區養工處今天上午舉辦竣工祈福儀式，立委邱議瑩、議員林富寶及林義迪等人在芒果樹下栽種紫斑蝶蜜源植物高士佛澤蘭，祈願這條紫蝶公路串聯六龜、美濃及茂林，帶動商業及觀光產業發光發熱。