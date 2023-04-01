人間四月天 來高雄賞花泡湯 追螢火蟲正當時

東高雄六龜、那瑪夏等地是高雄後花園，春季4月天除有粉色浪漫的花旗木盛放、寶來及不老溫泉區季節限定的賞螢活動也登場，高市府觀光局規畫甲仙及那瑪夏12場小旅行，茂林國家公園管理處也推出規劃主題式特色DIY供民眾免費體驗，邀民眾在清明連假期間一起共度美好假期。

素有「平地櫻花」美譽的花旗木，3月底陸續在東高雄地區盛開，將六龜台27甲線、新威森林公園、神威天台山、寶來花賞溫泉公園等地點綴得有如粉紅浪漫仙境。除此旗山古蹟、美濃客家庄、寶來好湯、南橫壯遊都相當值得民眾安排深度旅行。

季節限定的那瑪夏賞螢活動近日也登場，高市觀光局規畫12場「踏尋甲仙、那瑪夏山城祕境」系列小旅行，包含「螢河祕境傳說」、「紫芋天堂傳說」、「祕境走讀之旅」等行程，帶遊客探索甲仙貓巷、街區、必比登美食及那瑪夏部落、大峽谷及神社遺址等勝景。另六龜觀光休閒協會也在寶來及不老溫泉區，推出8條特色遊程及夜間生態導覽活動，都屬東高雄春季限定。

茂林國家風景區管理處規畫主題式特色DIY供民眾免費體驗，將在新威遊客中心、禮納里遊客中心及茂林遊客中心同步啟動。首周活動由快樂故事島、小丑哥哥歡樂秀、腹語劇場等親子活動輪番上陣，4月2日、3日在新威及茂林遊客中心亮相，4月3日、4日則在禮納里遊客中心登場。

後續每月再推皮雕工藝品、手繪茶包、手作吉拿富、療癒苔玉、野蜜粉粿、搗年糕、山茶茶凍、琉璃珠木蝴蝶彩繪、植物槌染、阿粨 Abai、剪影畫作、高山愛玉、月桃葉編織、琉璃珠手項鍊、原民圖騰噴繪等免費特色體驗。