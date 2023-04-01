影／陳其邁化身孩子王 衛武營兒童節首日High翻天
清明連假首日，高雄衛武營都會公園即被High翻，市長陳其邁戴上高帽子化身孩子王，帶著大、小朋友大跳「卡加布列島」，手舞足蹈慶祝兒童節，現場還有野餐闖關嘉年華及街頭藝人表演等，現場High翻天！
「孩翻高雄—2023高雄兒童節」今早在衛武營盛大登場，「市長爸爸」一身輕裝 現身，與大小朋友同樂，首場活動由小朋友最愛的YOYO家族柳丁哥哥、蔓越莓姐姐、帶來精彩表演，陳其邁也戴上「孩翻」主人翁的高帽子登台唱跳，現場樂成一團。
高雄市今起到4月5日連續5天推出「衛武營」與「壽山動物園」雙主場兒童節系列活動， 邀大小朋友一起「孩翻」高雄，衛武營現場有YOYO家族見面會、快樂鳥故事劇場及7所幼兒園輪番上陣演出。
另有闖關抽好禮、DIY體驗、氣墊樂園、藝文美食市集等。小朋友在野餐嘉年華會挑戰6個關卡成功，可扭蛋抽獎，將送出3000份彩蛋好禮。3日紙風車劇團將演出「雞城故事」，4日至5日有幼兒滑步車免費體驗；每天下午3點都有氣墊樂園及藝文美食市集。
市長陳其邁指除了兒童節雙主場活動，年輕朋友、樂迷今起約有8萬人在高雄3個演唱會場匯聚，這對捷運、公車、大眾運輸系統都是一個很大的考驗，昨天市府利用大數據分析，即時針對接駁公車、捷運班次進行調整，以世運主場館五月天演唱會為例，昨夜大概70分鐘就疏運完畢，阿妹大概在20到30分鐘就結束，今天有2萬人的大港開唱，市府會嚴陣以待，讓大家賓至如歸。
陳其邁說，假如意猶未盡，高市還有加食延暢活動，各種商圈夜市券也在各大捷運站提供兌換，所以聽完演唱會不要急著回家睡覺，到高雄各地餐酒館，夜市商圈多走走其實也是不錯，歡迎大家來到高雄。
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