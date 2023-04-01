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高捷「蜜瑪號」彩繪列車今啟航 季節限定至6月3日

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
蜜瑪號彩繪列車是期間限定，今天起行駛至6月4日，首航旅客開心拍照留念。記者徐白櫻／攝影
蜜瑪號彩繪列車是期間限定，今天起行駛至6月4日，首航旅客開心拍照留念。記者徐白櫻／攝影

高雄捷運慶祝通車15年，今天上午在美麗島站舉辦「蜜瑪號」捷運彩繪專車首航儀式，初次曝光的車廂營造橋頭糖廠、趣遊高雄及宇宙漂浮篇三大主題，蜜柑站長、黃阿瑪及輕軌少女齊現身捷運車廂宣傳活動，不少乘客又驚又喜，連忙上前要求拍照。

捷運橋頭站的貓站長「蜜柑」已成高捷最佳代言人，另外去年龍貓隧道通車，高捷應景推出「黃阿瑪的後宮生活」彩繪列車也頗受歡迎。為慶祝捷運通車15周年，高捷公司今天讓兩大吉祥物跟輕軌少女合體宣傳，連假首日在美麗島站舉辦蜜柑站長x黃阿瑪歡樂同萌會，「蜜瑪號」彩繪列車也在今天首航。

為發揮愛心及公益理念，高雄公司捐贈蜜柑系列商品3萬元盈餘給高雄市飛揚福利協會，另邀請30位協會小朋友一起搭乘專車，多達200位貓迷報名參加列車啟航。

三節彩繪車廂的主題分別為橋頭糖廠篇、趣遊高雄篇和宇宙漂浮篇，車廂內會出現冰棒、五分車、貓咪造型包子、美麗島站光之穹頂，以及跟龍虎塔比賽張開小嘴巴、銀河漂浮及搭太空船穿梭外太空等有趣畫面，每個車廂都有超好拍畫面。

高捷指出，蜜瑪號彩繪列車是期間限定，今天起行駛至6月4日，另呼應高市教育局「孩翻高雄」主題，4月2日至5日每天上午10點至下午2點，12歲以下兒童（憑健保卡）前往美麗島站商品館可獲得免費搭乘券乙張，每天限定100個名額。此外，本次活動也推出「蜜柑站長x黃阿瑪的後宮生活」聯名商品，包含特製一卡通、餐袋、收納袋及鑰匙圈等周邊商品，莫凡美麗島商場也提供相關美食折扣。

蜜瑪號彩繪列車是期間限定，今天起行駛至6月4日，三個車廂各有不同主題。記者徐白櫻／攝影
蜜瑪號彩繪列車是期間限定，今天起行駛至6月4日，三個車廂各有不同主題。記者徐白櫻／攝影
蜜柑本尊今天上午未出席專車首航儀式，圖為高捷人員拍攝的宣傳照。圖／高捷提供
蜜柑本尊今天上午未出席專車首航儀式，圖為高捷人員拍攝的宣傳照。圖／高捷提供
「黃阿瑪」搭乘彩繪專車，大人、小孩都感到開心，更有小朋友好奇觸摸。記者徐白櫻／攝影
「黃阿瑪」搭乘彩繪專車，大人、小孩都感到開心，更有小朋友好奇觸摸。記者徐白櫻／攝影
輕軌少女及蜜柑站長、黃阿瑪在捷運美麗島站合體宣傳，不少旅客爭相拍照留念。記者徐白櫻／攝影
輕軌少女及蜜柑站長、黃阿瑪在捷運美麗島站合體宣傳，不少旅客爭相拍照留念。記者徐白櫻／攝影

彩繪列車 車廂 捷運

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