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影／紓解清明返鄉人潮 金門加開快輪載運238名旅客

聯合報／ 記者江婉儀蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府加開台中-金門海運往返一航次。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府加開台中-金門海運往返一航次。記者蔡家蓁／攝影

為紓解清明連假返鄉祭祖人潮，金門縣政府加開台中-金門海運往返一航次，由金門快輪執行，並於昨晚11點載運238位鄉親旅客由台中港啟航，今天上午8點順利抵達金門料羅港。

金門縣長陳福海今天率觀光處長李銘培及觀光處、港務處等相關單位人員至料羅港區迎接鄉親，並致送每人一份餐盒，慰問其海上旅程辛勞，現場並備有接駁車接駁鄉親旅客至金湖、金沙、金城車站及烈嶼鄉公所。

有旅客表示，這次來金門是跟朋友出來一起玩，但因為買不到船票、飛機票，所以才會搭到這班船到金門。另有旅客說，這次一家五口一起搭船，跟飛機票價格相比，大約省了五分之一的錢，也讓小朋友除了搭飛機外，多一次不一樣的體驗。

陳福海表示，重要節日鄉親都要回家，尤其是清明節要回家鄉掃墓，民眾搭乘金門快輪到碼頭，覺得這趟風平浪靜，讓回家的路很近，日後不只空運順暢，還會有海運，讓民眾有條回家的路，這次在台中有設置服務台，回到金門也有專車，無微不至服務鄉親。

金門縣觀光處表示，本次航程風平浪靜，乘客臉上多洋溢熱情笑容，也提醒民眾，回程專船目前尚有空位，歡迎有意搭乘的鄉親旅客請洽金門登記窗口，電話：082-353432、0933-699-287洽詢購票；專船如受海象天候影響，將另行通知。

金門縣長陳福海今天率觀光處長李銘培及觀光處、港務處等相關單位人員至料羅港區迎接鄉親，並致送每人一份餐盒。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天率觀光處長李銘培及觀光處、港務處等相關單位人員至料羅港區迎接鄉親，並致送每人一份餐盒。記者蔡家蓁／攝影

金門 陳福海

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