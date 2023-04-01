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連假衝屏東墾丁、小琉球 屏鵝公路、東琉碼頭人車爆大量
清明5天連假今天展開，屏東縣兩大熱門旅遊度假勝地小琉球和墾丁，連假前3天的旅宿住房滿房，東港東琉碼頭駛往小琉球的各家交通船首班船，班班客滿，預估今天近萬人登島；往返墾丁和台東必經的省道台1線屏東枋寮水底寮南下路段，上午7時起爆出每小時近3000輛的超大量，枋寮警方8時7分起實施調撥車道因應，南下車流尚順暢。
小琉球旅宿業者吳國正說，天氣回暖加上疫情趨緩，小琉球繼農曆春節、228連假連假開出住房紅盤後，最近天氣回暖，清明連假再衝一波高峰，前3天一房難求，出租機車已預訂一空，東港東琉碼頭駛往小琉球的各家交通船，上午班班客滿，前幾天要臨時訂房只能說抱歉，連假期間若非要前往，建議可在東港鎮住宿，當日往返。
屏東縣政府延續墾丁春吶火苗打造的獨立音樂品牌「台灣祭」，1至3日在墾丁大灣遊憩區嗨唱，墾丁核心區旅宿前3天滿房，第4天有八成；縣警局交通隊說，清明連假長達5天，度假遊客外又有返鄉掃墓民眾，前往台東及墾丁的唯一道路屏鵝公路，南下車流上午7時就出現近3000輛的高峰，調撥台1線436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用，預估下午2時後車流才會緩解。
交通隊提醒，屏鵝公路枋寮至枋山段南下車流在連假前兩天上午是高峰時段，後兩天下午2時起是北返高峰時段，匯入台9線及台26線大量車流的枋山楓港段，今年北上調撥路段改從楓港開始，大型車輛禁入調撥車道；另「交通快速疏導部隊」及「交通稽查」警力，於台1線和台26線各重要路段執勤，快速排除交通事故及取締違規行駛機慢車道的車輛；墾丁大街入夜後實施人車分流紓導措施。
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