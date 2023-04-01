高雄今三場演唱會齊唱！八萬人進出場考驗交通調度

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中央社／ 高雄1日電
張惠妹「ASMR」世界巡演於3月底在高雄巨蛋登場。圖／聲動娛樂提供
張惠妹「ASMR」世界巡演於3月底在高雄巨蛋登場。圖／聲動娛樂提供

今天高雄市有五月天世運演唱會、張惠妹巨蛋演唱會與駁二大港開唱，三場齊開，預計約8萬人參加。高市交通局、高雄捷運公司提高最大疏運量能，配合輕軌、免費接駁公車疏運。

高雄市政府交通局今天新聞稿表示，由於場域周邊交通管制、交通量大，歌迷採「多搭車、多走路、不開車」策略，是最聰明選擇。包括高捷紅線、橘線提高疏運量能，世運與高鐵站/台鐵新左營站間，提醒歌迷可利用免費接駁專車往返。此外，輕軌部分因應大港開唱，輕軌尖峰時刻將班距縮短為8到10分鐘，並視C11到C14車站現場人潮，啟動區間車運行模式。

高雄市昨天有天團五月天再度於高雄世運主場館開唱，天后張惠妹也在巨蛋同時舉行演唱會，因應週五晚下班尖峰及2場演唱會活動，市長陳其邁親至主場館應變中心關心疏運工作及慰勞辛苦工作人員。

高雄捷運公司統計，31日搭乘捷運從R17世運站、R14巨蛋站出站前往演唱會場人數估算全日超過3.8萬人次。往返高鐵左營站及高雄車站接駁車載運6813人次。

對於世運站至巨蛋站南下車次疏運規劃，捷運公司同步留意兩場演唱會結束時間，五月天演唱一結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，除加密班次，並加派捷運空車疏運，維持散場動線順暢；阿妹巨蛋場演唱一結束，為提高南下車次疏運效率，調度空車專列直達巨蛋站，讓五迷及妹粉們順利搭乘捷運。

交通局表示，昨日捷運以3分鐘密集班距進行疏運，單日累積運量22.6萬人。演唱會散場時加派40輛接駁車投入疏運。演唱會整體疏運狀況良好，兩場演唱會分別在70分鐘及30分鐘內順利完成疏運，其中世運主場館共疏運4.3萬人、巨蛋疏運1.2萬人。

演唱會 捷運 輕軌

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