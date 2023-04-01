螢火蟲大軍來了！區長疾呼「那瑪夏螢火蟲很多」

今年雨水少，不少螢火蟲復育區數量受影響，高雄那瑪夏螢火蟲延後一周報到，3月20日過後紛紛現身在各賞螢步道之內。區長孔賢傑說，目前螢火蟲數量已達數萬隻，4月底之前上山都能賞螢，持演唱會票根還能領取小禮物，今年別忘了來那瑪夏賞螢、露營。

那瑪夏區公所在南沙魯、達卡努瓦、拉比尼亞等地規畫賞螢步道，活動期間管制進場，賞螢步道從下午1點起禁止遊客進入，各步道都有總量管制，購買賞螢券才能進入，每條賞螢步道每個時段人流管制上限為300人。

區長孔賢傑表示，今年傳出部分賞螢區螢況不佳，那瑪夏賞螢步道周遭水源及食物生態相當完整，所以不受旱災影響，經過20多年環境復育才有今日成果。另提醒遊客，最佳賞螢時間為晚上6點半至9點，目前以達卡努瓦步道螢火蟲族群數量最多。

今年那瑪夏賞螢季推出多種優惠方案，一次購足1000張賞螢票券，現金付款即享有9折優惠，也可報名「一日遊」、「二日遊」或「賞螢專車」等遊程，高雄原駁館販售限量賞螢票券。