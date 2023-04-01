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5天連假遊墾丁別做這些事！墾管處緊盯沙灘車、放煙火

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁國家公園內禁止騎乘沙灘車遊憩活動，警方228連假以一車一罰方式對帶隊業者和遊客分別開罰3000元。圖／墾管處提供
墾丁國家公園內禁止騎乘沙灘車遊憩活動，警方228連假以一車一罰方式對帶隊業者和遊客分別開罰3000元。圖／墾管處提供

5天連假今天展開，屏東縣政府延續墾丁春吶火苗打造的獨立音樂品牌「台灣祭」，1至3日在墾丁大灣遊憩區嗨唱，墾丁旅宿前3天多滿房，預估湧入逾10萬遊客，常發生讓人搖頭的破壞環境行為，墾管處提醒別在沙灘、草原或民宿內燃放爆竹煙火、亂丟垃圾和騎乘沙灘車，違反國家公園法、消防法、空氣汙染防制法，今起會同警方加強巡查取締。

墾管處說，每到連假，年輕遊客入夜後喜歡到沙灘放爆竹煙火，伴隨丟棄飲料罐、衛生紙、菸蒂等垃圾，這些行為汙染美好環境景觀並影響其他遊客的感受；墾丁國家公園環境為海岸丘陵地形，正值東北季風帶來的落山風乾冷冬季，若任意燃放爆竹煙火，火源容易會造森林野火的災害，四處飛散的煙火垃圾在沙灘上，也破壞環境景觀與清潔。

對蠢蠢欲動的違法沙灘車攬客營業，墾管處表示，墾丁國家公園內有業者以沙灘車勇闖叢林及地景打卡號召遊客，但違反國家公園法公告禁止事項「禁止從事沙灘車遊憩活動」，且活動路徑易造成水土流失、環境破壞及遊客翻車等安全問題，除已在相關路口設置水泥路障和豎立紅色告示，違者以「一車一罰」開罰3000元，破壞路障則依毀損公物罪究辦。

墾管處強調，為維護國家公園整體環境與保障遊客安全，清明5天連假將結合保7第8隊加強巡查取締違規，今年元旦、春節及228等連假已取締沙灘車業者及遊客共13人次，呼籲遊客勿再以身試法；另民眾進入山林野地或掃墓，請務必小心用火，如違法放火，依消防法規定可處3000元以下罰鍰，若造成公共危險還可能觸犯刑法，露天燃燒還會違反空氣汙染防制法，可處1200元到10萬元罰鍰。

對伺機而動的違法沙灘車攬客營業，墾管處已在相關路口設置水泥路障。圖／墾管處提供
對伺機而動的違法沙灘車攬客營業，墾管處已在相關路口設置水泥路障。圖／墾管處提供
遊客入夜後常到墾丁沙灘放爆竹煙火，伴隨丟棄飲料罐、衛生紙、菸蒂等垃圾，墾管處今天起加強巡查取締。圖／墾管處提供
遊客入夜後常到墾丁沙灘放爆竹煙火，伴隨丟棄飲料罐、衛生紙、菸蒂等垃圾，墾管處今天起加強巡查取締。圖／墾管處提供

沙灘 墾丁 國家公園

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