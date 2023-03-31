屏縣長治鄉長涉貪收押…縣府派代議員不滿 交接典禮鬧場

屏東縣長治鄉長古佳川因涉貪汙遭法院收押，屏東縣政府依法派任代理鄉長前縣府秘書許重慶，今舉行交接典禮，許重慶上台致詞時，縣議員吳亮慶現身嗆聲縣府不尊重地方，揚言公文不給代理鄉長，要處分就處分。

今天交接典禮，縣府民政處派人主持，在完成監誓、財稅局監交儀式後，代理鄉長許重慶致詞時，遭縣議員吳亮慶現身嗆聲鬧場打斷。

吳亮慶氣憤說，村長、代表會多數都不同意，「連尊重都沒有尊重」，「縣府要派你來都沒有經過我們，也沒溝通」，連裁定公文都還沒接到，就辦交接，「有那麼急嗎？」，從今天起開始抵制。

縣府民政處副處長楊新發說，縣府依法行政，根據地制法規定，鄉長被收押，派任代理的人事權是縣府來派，由縣長決定，地方聲音都有聽到，議員的想法會回去跟長官報告，以後會盡量協調好。

屏東縣長治鄉長近20年來，連三任鄉長涉貪判刑或遭羈押，國民黨籍前鄉長邱永安涉賣官收賄案被判刑7年8個月確定。接任的民進黨籍前鄉長許玉秀涉貪，一、二審被判刑8年；許玉秀在羈押期間縣府指派民進黨籍代理鄉長李新煌，又爆出李新煌在擔任麟洛鄉長時收取工程回扣，判刑7年定讞，入監服刑。

無黨籍古佳川這屆連任長治鄉長，古曾是民進黨員，這次捲入貪汙案，今來嗆聲的議員吳亮慶平日與古佳川友好屬同派，競選期間看板也都合掛。

屏東縣府派任前縣府秘書許重慶擔任代理鄉長，許重慶曾任九如鄉長，派代過恆春鎮長、鹽埔鄉長、三地門鄉長，這屆競選屏東縣議員第二選區落選。