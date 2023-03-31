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百萬身價屏東「第一鮪」現身 船長如中樂透明晨返港

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
東港漁業電台於今天下午4時50分接到琉球籍漁船「新發財1號」漁船通報，已捕獲今年屏東第一鮪黑鮪，火速返港，圖為過去的第一鮪進港驗魚。圖／東港區漁會提供
東港漁業電台於今天下午4時50分接到琉球籍漁船「新發財1號」漁船通報，已捕獲今年屏東第一鮪黑鮪，火速返港，圖為過去的第一鮪進港驗魚。圖／東港區漁會提供

黑鮪魚汛期到來，屏東黑鮪魚文化觀光季暖身的第一鮪日前開跑，東港漁業電台於3月31日下午4時50分接到琉球籍漁船「新發財1號」漁船通報，已捕獲今年屏東第一鮪黑鮪，正火速返港，預定明天凌晨4時多返回東港漁港，漁會已排訂1日上午10時驗魚，確認是否符合在台灣沿近海捕獲的北方黑鮪、重量180公斤以上、起釣時為活魚的第一鮪。

「新發財1號」漁船（CT2-3499）船長洪明全，今天下午4時50分通報東港漁業電台，下午3時多在北緯21度50分，東經120度00分的台灣恆春西南方海域捕獲1尾公黑鮪，目視估約180公斤，將於明天清晨4至5時返抵東港，和原先預估月光暝滿月清明節的前後差不多，又是提早報到。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，最近連續3年都在台灣西南部海域捕獲，有別於以往都是由CT3或CT4噸位漁船捕獲居多，這回「新」號是CT2較小噸位級漁船捕獲，以小搏大，在歷屆第一鮪紀錄上，CT2級是第4艘漁船。由於「新」船捕獲的海域離東港不遠，可望創下歷年最早返港紀錄，也是第三早捕獲，以前只有在民國92年3月23日、110年3月28捕獲，其餘均是4月中旬左右，最晚捕獲紀錄在100年4月28日捕獲。

船長洪明全61歲，琉球人，討海近40年，他出海第4天原打算是抓鮪旗魚，意外釣獲第一鮪，去年第一鮪拍賣價再創每公斤1萬100元歷史新高，500多艘漁船下海只有1名幸運兒，漁民形容像中百萬樂透獎。若驗魚合格，今年將連續3年由琉球籍船長奪下第一鮪寶座，第一鮪拍賣會自2002年舉辦至今邁入第22年，洪將是第16位琉球籍的船長，餘為東港籍船長。

東港 屏東 黑鮪魚

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