首座面海歷史倉庫旅宿 「棧貳沐居」高雄棧二庫華麗現身

台灣首座歷史倉庫旅宿「棧貳沐居」，今（31日）配合高雄港區土地開發公司6周年慶，在高雄棧二庫華麗現身，高雄市長陳其邁出席揭幕儀式外，也特別進入二樓旅宿開箱試住。陳其邁回憶，棧貳庫原本叫漁人碼頭，他感性舉經典歌曲「港都夜雨」為例，指高雄港邊有好多故事，是很有感情地方，他推薦大家一定要來棧貳庫走走。

陳其邁更提起2005年他擔任代理市長，與港務局簽約要將高港圍牆打掉的過往，現在港務局更是高雄市最幫的合作夥伴，除了在去年共同成功阻擋新冠肺炎疫情，更與高雄市共同合作，將高雄打造成好客、有人情味的旅遊景點。

「棧貳沐居」位於棧二庫二樓，以「大人的秘密基地」為空間發想，攜手無印良品空間改造團隊全新打造；該旅宿共有19間房間，幾乎間間面海，旅客可遠眺高雄港海景沐光而眠，在歷史建築內賦予住宿新意義。

此外，國內旅遊龍頭雄獅集團及kkday線上旅遊平台，也將與高雄港區土地開發公司合作，朝向生活產業發展，共同推動高雄港整合性旅遊服務，擴大布局觀光旅遊市場。

土開公司董事長沈妙姿說，土開公司成立6年以來，感謝台灣港務公司的支持，還有願意進駐投資高雄港的廠商團隊，從漁人碼頭的荒廢老倉庫開始，創造全台六個第一，包括打造全台最大歷史活化倉庫「棧貳庫」，打造亞洲第一座最長旋轉橋「願景橋」，營造第一個夜間活化燈塔咖啡，規畫最大遊艇碼頭安平港、接著是愛河灣5G智慧碼頭，以及今天最大亮點「棧貳沐居」，是台灣最大倉庫旅宿，棧貳庫遞出了台灣最厲害的觀光名片。