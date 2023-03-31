快訊

信義區咖啡店倒了又開「汰換率超高」 網揭1關鍵：創業人首選

豔星改寫美政壇史！川普遭起訴 她親吐「那一夜」：最不怎麼樣的體驗

首座面海歷史倉庫旅宿 「棧貳沐居」高雄棧二庫華麗現身

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
土開公司董事長沈妙姿。
土開公司董事長沈妙姿。

台灣首座歷史倉庫旅宿「棧貳沐居」，今（31日）配合高雄港區土地開發公司6周年慶，在高雄棧二庫華麗現身，高雄市長陳其邁出席揭幕儀式外，也特別進入二樓旅宿開箱試住。陳其邁回憶，棧貳庫原本叫漁人碼頭，他感性舉經典歌曲「港都夜雨」為例，指高雄港邊有好多故事，是很有感情地方，他推薦大家一定要來棧貳庫走走。

陳其邁更提起2005年他擔任代理市長，與港務局簽約要將高港圍牆打掉的過往，現在港務局更是高雄市最幫的合作夥伴，除了在去年共同成功阻擋新冠肺炎疫情，更與高雄市共同合作，將高雄打造成好客、有人情味的旅遊景點。

「棧貳沐居」位於棧二庫二樓，以「大人的秘密基地」為空間發想，攜手無印良品空間改造團隊全新打造；該旅宿共有19間房間，幾乎間間面海，旅客可遠眺高雄港海景沐光而眠，在歷史建築內賦予住宿新意義。

此外，國內旅遊龍頭雄獅集團及kkday線上旅遊平台，也將與高雄港區土地開發公司合作，朝向生活產業發展，共同推動高雄港整合性旅遊服務，擴大布局觀光旅遊市場。

土開公司董事長沈妙姿說，土開公司成立6年以來，感謝台灣港務公司的支持，還有願意進駐投資高雄港的廠商團隊，從漁人碼頭的荒廢老倉庫開始，創造全台六個第一，包括打造全台最大歷史活化倉庫「棧貳庫」，打造亞洲第一座最長旋轉橋「願景橋」，營造第一個夜間活化燈塔咖啡，規畫最大遊艇碼頭安平港、接著是愛河灣5G智慧碼頭，以及今天最大亮點「棧貳沐居」，是台灣最大倉庫旅宿，棧貳庫遞出了台灣最厲害的觀光名片。

高雄市長陳其邁與土開公司及投資團隊共同揭幕「棧貳沐居」倉庫旅宿。記者蔡容喬／攝影
高雄市長陳其邁與土開公司及投資團隊共同揭幕「棧貳沐居」倉庫旅宿。記者蔡容喬／攝影
高雄市長陳其邁出席土開公司6周年慶。記者蔡容喬／攝影
高雄市長陳其邁出席土開公司6周年慶。記者蔡容喬／攝影

高雄港

延伸閱讀

六都施政百日好感度居冠 陳其邁僅回覆「這6字」

馬英九兩岸一家論調 民進黨前代理主席陳其邁這麼說

最新民調／六都市長施政百日好感度 他居冠

高雄水情轉減量供水橙燈 陳其邁：海淡廠4月底完工

相關新聞

百萬身價屏東「第一鮪」現身 船長如中樂透明晨返港

黑鮪魚汛期到來，屏東黑鮪魚文化觀光季暖身的第一鮪日前開跑，東港漁業電台於3月31日下午4時50分接到琉球籍漁船「新發財1...

屏縣長治鄉長涉貪收押…縣府派代議員不滿 交接典禮鬧場

屏東縣長治鄉長古佳川因涉貪汙遭法院收押，屏東縣政府依法派任代理鄉長前縣府秘書許重慶，今舉行交接典禮，許重慶上台致詞時，縣...

首座面海歷史倉庫旅宿 「棧貳沐居」高雄棧二庫華麗現身

台灣首座歷史倉庫旅宿「棧貳沐居」，今（31日）配合高雄港區土地開發公司6周年慶，在高雄棧二庫華麗現身，高雄市長陳其邁出席...

阿中部長復出了！陳時中出席屏東民間身障機構上梁

屏東縣私立磐石社會福利事業基金會由家長團體與愛心人士組成，經10多年募款，耗費1億多元興建身障安養機構「飛揚天使莊園」，...

連假前夕 台鐵高雄站下午提前湧現演唱會旅客潮

清明連假前夕，高雄市區下午尚未湧現返鄉潮，上下班尖峰時間車流與平日無異，高雄市交通局預估晚間後車流才會明顯增加。不過台鐵...

澎湖補助老人裝假牙明上路 全口加碼補助5萬元

澎湖縣政府加碼補助老人裝假牙，明天起第一階段上路。澎湖縣府表示，假牙補助由全口4萬元、半口2萬元，加碼為全口5萬元、半口...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦