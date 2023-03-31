阿中部長復出了！陳時中出席屏東民間身障機構上梁

屏東縣私立磐石社會福利事業基金會由家長團體與愛心人士組成，經10多年募款，耗費1億多元興建身障安養機構「飛揚天使莊園」，今舉行上梁典禮，副縣長黃國榮、前衛福部長陳時中等人出席祈福，機構占地7000平方公尺，共可收置96位腦麻患者及身心障礙者，提升地方照護、醫療量能。

前衛生福利部長陳時中表示，民間個別團體成立、經營機構實屬困難，「這是一件好事情」，一個國家進步與否，與弱勢族群的照顧程度息息相關，「不要放棄任何人，不要遺漏任何人」，這些「天使」不會被社會遺漏。

副縣長黃國榮表示，社會福利完整度是台灣邁向先進國家重要指標之一，日前屏東縣成立全國首個長照處，秉持「照顧不偏漏任何一方」概念，制度化、組織化來推動社福政策發展，提升社福族群、高齡者照護量能。

磐石社福基金會董事長王岡鳳表示，一路走來歷經各式風霜，藉由典禮宣告莊園進度，腦麻兒離家一哩路已不遠，盼各界眾志成城相挺腦麻兒築家計畫。

她表示，台灣整體提供重度腦性麻痺者的照護居住及醫療環境不足，腦性麻痺者的長照問題不僅關係身障者本身，也影響照顧者與手足的生活品質，近年屢傳身障家庭因長照壓力輕身消息，莊園完工後可望增加腦性麻痺與身障者未來安置的選擇。