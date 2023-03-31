快訊

信義區咖啡店倒了又開「汰換率超高」 網揭1關鍵：創業人首選

豔星改寫美政壇史！川普遭起訴 她親吐「那一夜」：最不怎麼樣的體驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假前夕 台鐵高雄站下午提前湧現演唱會旅客潮

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
交通局智慧運輸中心監測，高雄市區及各運輸場站下午尚未湧現返鄉潮，預估晚間後車流才會明顯增加。圖／高雄市交通局提供
交通局智慧運輸中心監測，高雄市區及各運輸場站下午尚未湧現返鄉潮，預估晚間後車流才會明顯增加。圖／高雄市交通局提供

清明連假前夕，高雄市區下午尚未湧現返鄉潮，上下班尖峰時間車流與平日無異，高雄市交通局預估晚間後車流才會明顯增加。不過台鐵高雄站自中午過後，旅客出站人次較平日明顯增加2、3成左右，且以轉乘捷運站居多，推估是參加高雄演唱會人潮；高鐵左營站則人潮洶湧，與連續假日疏運狀況相同，營運一切正常。

台鐵高雄站表示，中午過後出站旅客人數明顯增加，下班尖峰時間則與平時相差不大，不過各車廂幾乎全滿，連假期間4月1日至3日，新左營至潮州南下段也將加開12點55分及1點45分兩班次，以因應高雄演唱會樂迷疏運需求。

根據交通局智慧運輸中心下午3點發布的「清明連續假期」路況報告，國道及交流道周邊部分，國道1號中正、建國、九如交流道車流及車速均正常；國道3號田寮交流道、燕巢系統車流及車速均正常；國道10號左營端-鼎金系統雙向車流稍多；全線維持交通順暢。

省道及快速公路部分，台88線所有路段及周邊車流、車速皆正常；台1線、台3線、台17線、台20線、台22線、台25線、台28線、台29線車流正常。至於市區其餘車多路段，包括九如一路（大昌二路-國道）東向、五福四路（七賢三路-大義街）東向及翠華路（大中路-新莊路）南向。

交通運輸場站包括高鐵站的高鐵路、翠華路，火車站建國路及中山路、中山四路機場周邊交通正常。

高雄市交通局表示，去年清明連假第一天經五大幹道（中正、三多、建國、九如、大中）進入市區約9.9萬輛，預估今年可能再成長5%，提醒民眾提前掌握路況，避免塞車壞了遊興。

交通局智慧運輸中心監測，高雄市區及各運輸場站下午尚未湧現返鄉潮，預估晚間後車流才會明顯增加。圖／高雄市交通局提供
交通局智慧運輸中心監測，高雄市區及各運輸場站下午尚未湧現返鄉潮，預估晚間後車流才會明顯增加。圖／高雄市交通局提供

高雄市 演唱會 連假

延伸閱讀

國1南向11車追撞、國10西向5車追撞 連假前夕國道塞爆

清明連假首日各地有雨偏涼 這幾天轉乾高溫上看33度

霸氣宣告「Elva is back」後...經紀人曝蕭亞軒「新專輯、演唱會籌備中」

高麗菜價低 連假5天彰化自採高麗菜採10送2

相關新聞

屏縣長治鄉長涉貪收押 縣府派代議員不滿 交接典禮鬧場

屏東縣長治鄉長古佳川因涉貪汙遭法院收押，屏東縣政府依法派任代理鄉長前縣府秘書許重慶，今舉行交接典禮，許重慶上台致詞時，縣...

百萬身價屏東「第一鮪」現身 船長如中樂透明晨返港

黑鮪魚汛期到來，屏東黑鮪魚文化觀光季暖身的第一鮪日前開跑，東港漁業電台於3月31日下午4時50分接到琉球籍漁船「新發財1...

首座面海歷史倉庫旅宿「棧貳沐居」高雄棧二庫華麗現身

台灣首座歷史倉庫旅宿「棧貳沐居」，今（31日）配合高雄港區土地開發公司6周年慶，在高雄棧二庫華麗現身，高雄市長陳其邁出席...

阿中部長復出了！ 出席屏東民間身障機構上梁

屏東縣私立磐石社會福利事業基金會由家長團體與愛心人士組成，經10多年募款，耗費1億多元興建身障安養機構「飛揚天使莊園」，...

連假前夕 台鐵高雄站下午提前湧現演唱會旅客潮

清明連假前夕，高雄市區下午尚未湧現返鄉潮，上下班尖峰時間車流與平日無異，高雄市交通局預估晚間後車流才會明顯增加。不過台鐵...

澎湖補助老人裝假牙明上路 全口加碼補助5萬元

澎湖縣政府加碼補助老人裝假牙，明天起第一階段上路。澎湖縣府表示，假牙補助由全口4萬元、半口2萬元，加碼為全口5萬元、半口...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦