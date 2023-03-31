連假前夕 台鐵高雄站下午提前湧現演唱會旅客潮

清明連假前夕，高雄市區下午尚未湧現返鄉潮，上下班尖峰時間車流與平日無異，高雄市交通局預估晚間後車流才會明顯增加。不過台鐵高雄站自中午過後，旅客出站人次較平日明顯增加2、3成左右，且以轉乘捷運站居多，推估是參加高雄演唱會人潮；高鐵左營站則人潮洶湧，與連續假日疏運狀況相同，營運一切正常。

台鐵高雄站表示，中午過後出站旅客人數明顯增加，下班尖峰時間則與平時相差不大，不過各車廂幾乎全滿，連假期間4月1日至3日，新左營至潮州南下段也將加開12點55分及1點45分兩班次，以因應高雄演唱會樂迷疏運需求。

根據交通局智慧運輸中心下午3點發布的「清明連續假期」路況報告，國道及交流道周邊部分，國道1號中正、建國、九如交流道車流及車速均正常；國道3號田寮交流道、燕巢系統車流及車速均正常；國道10號左營端-鼎金系統雙向車流稍多；全線維持交通順暢。

省道及快速公路部分，台88線所有路段及周邊車流、車速皆正常；台1線、台3線、台17線、台20線、台22線、台25線、台28線、台29線車流正常。至於市區其餘車多路段，包括九如一路（大昌二路-國道）東向、五福四路（七賢三路-大義街）東向及翠華路（大中路-新莊路）南向。

交通運輸場站包括高鐵站的高鐵路、翠華路，火車站建國路及中山路、中山四路機場周邊交通正常。

高雄市交通局表示，去年清明連假第一天經五大幹道（中正、三多、建國、九如、大中）進入市區約9.9萬輛，預估今年可能再成長5%，提醒民眾提前掌握路況，避免塞車壞了遊興。