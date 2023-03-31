澎湖補助老人裝假牙明上路 全口加碼補助5萬元

澎湖縣政府加碼補助老人裝假牙，明天起第一階段上路。澎湖縣府表示，假牙補助由全口4萬元、半口2萬元，加碼為全口5萬元、半口2萬5000元。

澎湖縣長陳光復表示，高齡化社會，澎湖高齡長者比例高，長者年紀增長，鈣質不足容易掉牙，缺牙或無牙影響長者健康及生活品質，為照顧長者口腔健康，他便提出長者假牙補助政策，65歲以上全口4萬元、半口2萬元。

陳光復表示，考量澎湖牙醫的服務能量，先照顧缺牙較嚴重的長者，第一階段將先對單顎僅存0至3顆牙的長者，補助全口5萬或半口2.5萬。

澎湖縣政府在第一階段後，預訂9月推出的第二階段方案，補助單顎僅存4至5顆牙的老人，後續補助方案正規畫中。縣府表示，未來無論是全口、半口或部分活動假牙，每人終生單顎只能申請1次補助。

澎湖縣衛生局表示，為簡化申請流程，縣民只需至合約醫療院所，由牙醫師評估可裝假牙便可以申請補助。