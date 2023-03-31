饋線自動化主要推手！台電配電處饒祐禎升任屏東區處長
台電屏東區處今下午舉行新、卸任處長交接典禮，原任處長顧育成升任財團法人台灣機電工程服務社總經理，職缺由配電處副處長饒祐禎接任。
監交人副總經理陳銘樹表示，卸任顧育成處長在屏東任內表現優異，推動「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里 2.0計畫」不遺餘力，新任處長饒祐禎民國78年進到台電服務，學經歷豐富，首創閉環路配電系統，迄今運轉20多年；也是饋線自動化主要推手、綠能先鋒，推動充電樁有成，文武兼備。
卸任處長顧育成說，感謝屏東區處同仁支持與努力，各項營運績效成績均有進步，感謝台南區處、高雄區處及鳳山區處同仁協力認養監造工作，讓原本規畫10年的「種樹百里 2.0 計畫」，因為各位夥伴日以繼夜、餐風露宿的無私奉獻，始可在短短五個月內完成不可能的任務，謝謝大家。
新任處長饒祐禎表示，未來持續努力，在顧處長建立基礎帶領屏東區處團隊再精進，提供國境之南的鄉親穩定供電與有感服務。
今天交接儀式在台電公司副總經理陳銘樹監交下，饒祐禎由顧育成手中接下印信，並宣誓就任屏東區營業處處長。交接典禮上，立委鍾佳濱、屏東市公所專員許淑娟、莊瑞雄立委服務處主任莊石川、議員蘇孟婕及鄰近區處、電力工會、供電區處、電廠處長、副處長等與會。
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