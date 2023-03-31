高屏搶水大戰延燒 南水局下鄉滅火遭批：不要回到戒嚴時代

南部久未大雨旱象嚴重，高屏爆發搶水大戰，南水局今至里港鄉代表會拜會地方民代說明，鄉代表、村長等人堅決反對鑽井，要求南水局另覓他處取水，南水局表示鑽井為抗旱應急，強調不影響地方用水，雙方沒有達成共識，協商未果散會。

水利署南區水資源局在高屏溪鑿50口深水井，屏東縣內有28口支援高雄，14口井鄰近里港鄉，動工卻未知會地方，百位中和村一帶居民昨抗議要求停工。

今會中砲聲隆隆，里港鄉代表曾聰瑜控鑿井地方毫不知情，「擺明就用搶的！鄉長、村長這些土地公都不知道」，他說，乾旱影響地方養殖、農作用水短缺，南水局還要鑽井取水送高雄，消息一出7、80歲老農、老婦跑來哭訴，「於心何忍？這是生計問題」，堅決反對鑽井工程，要求另覓他處施工，「你們書唸那麼多，不要再做這些事情」。

議員陳明達建議，租用現有民間水井、擴大潮州人工湖、充分使用伏流水等。他說，里港鄉是水源頭，長期鑽井抽取恐影響鹽埔、長治、九如等周遭鄉鎮用水，「有發文提醒，但南水局都沒有動作，等到抗爭才來，這樣居民感受很差」。

「南水局不要回到戒嚴時代，不是要抽就抽，要做好地方溝通」，立委鍾佳濱屏東區主任謝捷晃表示，里港地下含水量已不如過去豐沛，30幾年前自來水公司鑿井送高雄，時任屏東縣長蘇貞昌出面阻擋，當時鬧得沸沸揚揚，地方居民記憶猶新對於鑿井一事仍有疙瘩。他說，鄉親都很樸素，做好溝通才不會徒增阻礙，延伸不必要的糾紛。

中和村一帶4位村長堅決反對鑿井，要求南水局立即停工另覓他處取水。中和村長胡益名說，鑿井讓我們被鄉親誤會質疑收回扣，「罵得很難聽，我們也很委屈⋯⋯停工也不用開說明會了，搬去你們高雄那邊抽，我們沒意見」。

南水局副局長何達夫因鑿井施作疏於溝通造成地方困擾鞠躬致歉。他表示，里港鄉屬砂地，地下水位易恢復，抗旱結束後會封存深水井，強調不影響民用，也已探究檢討伏流水使用方法，預計4月中旬重新再招標，發包後會與地方溝通，召開正式說明會。