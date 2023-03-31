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春雨不來茶樹不冒新芽 即起高市茶農可申報救助

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
春雨不來，高雄山區茶樹乾枯，冒不出新芽，災損已達天然救助門檻。記者王昭月／翻攝
春雨不來，高雄山區茶樹乾枯，冒不出新芽，災損已達天然救助門檻。記者王昭月／翻攝

高雄2、3月降雨量低，不只青梅長不大，茶樹新芽也減少，春茶恐怕減量，高市府為此爭取茶樹納入天然災害現金救助及低利貸款，中央已公告六龜、茂林、美濃、桃源及那瑪夏5區，即起至4月10日可申報災損，假日亦不休息。

高市農業局表示，高雄茶樹面積約123公頃，集中在六龜、桃源、那瑪夏等山區，今年因持續乾旱，茶樹乾枯，芽數減少，受災超過2成。經公所通報災損，農業局於在3月25日已確認茶業災損已達現金救助門檻，向農委會爭取每公頃發放5.5萬元的現金救助及低利貸款，減輕茶農損失。。

農業局長張清榮表示，茶樹災損達2成以上的農友，4月10日前可持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書向區公所申辦現金救助，農業局會全加速勘災並發放救助金，農友復耕若需低利貸款，亦可洽農會辦理。

災損 六龜 農會

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