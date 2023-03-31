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金寧石蚵文化季4月22日登場 千人剝蚵體驗等你來挑戰

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉112年石蚵文化季活動敲定在4月22日、4月23日兩天，「千人剝蚵體驗」活動，歡迎民眾踴躍報名。圖／金寧鄉公所提供
金寧鄉112年石蚵文化季活動敲定在4月22日、4月23日兩天，「千人剝蚵體驗」活動，歡迎民眾踴躍報名。圖／金寧鄉公所提供

一年一度的金寧鄉112年石蚵文化季活動敲定在4月22日、4月23日兩天，在金門大橋慈湖端旁周邊廣場舉行，金寧鄉公所配合石蚵文化季特別推出的「千人剝蚵體驗」活動，將於4月22日上午9時30分假北山出海口「海堤」舉行，本次「千人剝蚵體驗」活動採現場自由入座方式辦理，歡迎金門鄉親相招來參與，分享不同體驗的石蚵文化季。

金寧鄉公所表示，千人剝蚵體驗活動定於4月22日（星期六）上午9時30分假北山出海口「海堤」舉辦，預訂於當天上午9時開放入座，1000個名額，坐滿為止。本活動以石蚵田為背景，呈現海島「討海人」及地方產業的各種特色氛圍，展現老祖先傳承數百年的「石蚵產業」文化資源得以善用及發展，價值不墜、永續經營。

參加剝蚵民眾剝蚵工具請自備，如無工具者，鄉公所現場有提供剝蚵工具組借用，每組押金為新台幣100元，歸還工具時(只需歸還剝蚵刀即可)退還押金，當天所提供體驗的蚵材剝完為止，所剝海蚵可免費自行帶回，交通自備。

鄉公所同時表示，為推廣觀光行銷，此次規劃團體觀光客體驗區，於活動上午8時50分前入場，觀光客體驗區每團需20人以上即可成案，歡迎各旅行社業者及相關協會揪團報名，即日起至4月17日中午12點前向金寧鄉公所報名，報名專線082-325610陳先生，名額有限，報完為止。

金寧鄉長楊忠俊表示，金寧鄉石蚵文化季今年為第20年周舉行，為歡慶活動邁入第20周年，特別與「古寧頭社區發展協會」合作加碼提供給參加千人剝蚵體驗活動之民眾，每人一份蚵仔麵線，數量有限，發完為止，歡迎大家來到石蚵的故鄉－古寧頭，一起體驗剝蚵樂趣，詳細活動資訊隨時注意金寧鄉公所粉絲專頁。

一年一度的金寧鄉112年石蚵文化季活動敲定在4月22日、4月23日兩天，配合石蚵文化季特別推出的「千人剝蚵體驗」活動，歡迎民眾踴躍報名。圖／金寧鄉公所提供
一年一度的金寧鄉112年石蚵文化季活動敲定在4月22日、4月23日兩天，配合石蚵文化季特別推出的「千人剝蚵體驗」活動，歡迎民眾踴躍報名。圖／金寧鄉公所提供

金門大橋 蚵仔麵線

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