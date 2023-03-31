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春雨不來 農水署高管處緊急鑿井、徵用民井緊急抗旱

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
春雨降雨不如預期，農田水利署高雄管理處因應灌溉水源不足，緊急開鑿20口抗旱水井，並租用50口民井抽水，每天約可增加6萬立方公尺灌溉水量。記者王昭月／翻攝
春雨降雨不如預期，農田水利署高雄管理處因應灌溉水源不足，緊急開鑿20口抗旱水井，並租用50口民井抽水，每天約可增加6萬立方公尺灌溉水量。記者王昭月／翻攝

今年首波春雨降雨量不如預期，農田水利署高雄管理處因應灌溉水源不足，緊急開鑿20口抗旱水井，並租用50口民井抽水，每天約可增加6萬立方公尺灌溉水量，改善灌區管線末端用水不足情形。

農水署高雄管理處長呂文豪表示，農水署高雄管理處轄內設有176口地下水井、7口抗旱井，均配合啟用抗旱，也延長地下水井抽水時間，增加灌溉水量。但首波春雨降雨不如預期，為提升灌區供水能力，依據3月27日市府旱災應變中心第2次會議決議，盤點灌區圳路系統末端可能缺水的區域，決定緊急開鑿20口抗旱水井，並租用民井50口補充灌慨用水。

呂文豪指目前有3口抗旱水井施工中，17口緊急採購發包施工，抗旱水井完成後，預估每日可增供灌溉水量約為5萬6000立方公尺，也呼籲農民這段時間配合輪灌，共體時艱。

抗旱 地下水 雨量

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