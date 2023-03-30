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台南工廠失火黑煙空汙漫延北高雄 這5地區受影響
台南市關廟區靠近南雄橋一處回收工廠今天下午傳出火警，由於易燃物多使得火勢一發不可收拾，就連遠在高科園區附近的民眾都能看到濃濃黑煙直竄天際，據悉，火勢已在晚間7時許撲滅，但因傍晚風向轉為北風，高雄市阿蓮、田寮、燕巢、大樹、大社等五區已有民眾陳情，聞到燃燒異味。
高雄市政府環保局空污與噪音防制科長王亭鈞表示，台南回收場火警發生時，因風向為西北風為主，高雄市轄內空品測站測值並未出現異樣，僅於大樹嶺口地區有觀測到微型感測器pm2.5升高情形，當時研判可能影響範圍為，田寮、燕巢及大樹區。
不過，至傍晚過後，風向轉為北風，王亭鈞指出，目前影響範圍轉為阿蓮、田寮、燕巢、大樹、大社等五區，環保局已接獲5件民眾因聞到燃燒異味打來的陳情電話，其中田寮1件，燕巢2件，大社2件。
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