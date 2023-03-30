高雄智慧城市迎來16國逾300外賓 大幅提振國際能見度

第2屆高雄智慧城市展今在高雄展覽館開幕，來自16國、50個城市，逾300名國際市政及企業組團到訪，預料期吸引逾3萬人與會，大幅提振高雄國際能見度。

陳其邁今出席智慧城市展開幕，指今年規模更甚以往，包括ICLEI、WeGO、CityNet等3大國際城市組織的祕書長都來，並與高市簽署永續城市轉型宣言，彰顯高雄推動智慧城市、實踐淨零減碳任務的努力。

陳其邁說，這次展區特別設置「淨零新創館」，高雄雖以重工業起家，但積極面對氣候變遷，高雄溫室氣體比起基準年減量了1283萬噸，相當於台北市全年排放量，也成立「產業淨零大聯盟」，協助企業分享減碳技術。另催生5G AIoT創新園區、亞灣新創園等創新產業聚，以大帶小，展現智慧城市數位與低碳雙軸轉型的應用能量。

他另指，結合市內14家醫院的「智慧醫療主題館」是另一重要特色，展現最新智慧醫療及虛實整合的各項運用，包括數位醫療雲、虛擬彙整、ESG 3.0手術補助、物件機器人等。

除此，高市府與台灣人工智慧實驗室成立的「聯合學習大平台」，則整合醫療及資通訊產業兩大強項，讓醫療領域的服務更升級。

主辦單位台北市電腦公會理事長彭双浪指，今年展攤從去年的500展位成長到550個展位，高雄本地廠商數成長到70％，創智慧城市新高峰。