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高雄智慧城市迎來16國逾300外賓 大幅提振國際能見度

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
第2屆高雄智慧城市展今在高雄展覽館開幕，高雄市長陳其邁（左四）與會偕嘉賓見證智慧城市成果。記者王昭月／攝影
第2屆高雄智慧城市展今在高雄展覽館開幕，高雄市長陳其邁（左四）與會偕嘉賓見證智慧城市成果。記者王昭月／攝影

第2屆高雄智慧城市展今在高雄展覽館開幕，來自16國、50個城市，逾300名國際市政及企業組團到訪，預料期吸引逾3萬人與會，大幅提振高雄國際能見度。

陳其邁今出席智慧城市展開幕，指今年規模更甚以往，包括ICLEI、WeGO、CityNet等3大國際城市組織的祕書長都來，並與高市簽署永續城市轉型宣言，彰顯高雄推動智慧城市、實踐淨零減碳任務的努力。

陳其邁說，這次展區特別設置「淨零新創館」，高雄雖以重工業起家，但積極面對氣候變遷，高雄溫室氣體比起基準年減量了1283萬噸，相當於台北市全年排放量，也成立「產業淨零大聯盟」，協助企業分享減碳技術。另催生5G AIoT創新園區、亞灣新創園等創新產業聚，以大帶小，展現智慧城市數位與低碳雙軸轉型的應用能量。

他另指，結合市內14家醫院的「智慧醫療主題館」是另一重要特色，展現最新智慧醫療及虛實整合的各項運用，包括數位醫療雲、虛擬彙整、ESG 3.0手術補助、物件機器人等。

除此，高市府與台灣人工智慧實驗室成立的「聯合學習大平台」，則整合醫療及資通訊產業兩大強項，讓醫療領域的服務更升級。

主辦單位台北市電腦公會理事長彭双浪指，今年展攤從去年的500展位成長到550個展位，高雄本地廠商數成長到70％，創智慧城市新高峰。

2023高雄智慧城市論壇暨展覽今起一連三天在高雄展覽館登場，開幕首日人潮爆棚，高雄市並邀請外賓參訪高雄市智慧治理成果，晚間則在亞灣舉辦「高雄之夜」晚宴迎賓，以科技會友。高雄市政府為鼓勵市民參觀，開放12歲以上高雄市民可憑身分證免費入場。

第2屆高雄智慧城市展今天開幕，3天展期預計吸引逾3萬人與會。記者王昭月／攝影
第2屆高雄智慧城市展今天開幕，3天展期預計吸引逾3萬人與會。記者王昭月／攝影
第2屆高雄智慧城市展今在高雄展覽館開幕，展現高雄在數位轉型與淨零排的雙主軸成果。記者王昭月／攝影
第2屆高雄智慧城市展今在高雄展覽館開幕，展現高雄在數位轉型與淨零排的雙主軸成果。記者王昭月／攝影
第2屆高雄智慧城市展今在高雄展覽館開幕，吸引16國外賓到場，提振國際能見度。記者王昭月／攝影
第2屆高雄智慧城市展今在高雄展覽館開幕，吸引16國外賓到場，提振國際能見度。記者王昭月／攝影

高雄市 陳其邁 減碳 智慧城市

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