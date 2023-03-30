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高市慈善機構設「智取櫃」 避免取用愛心食物過量

中央社／ 高雄30日電

避免愛心食物不被過量取用而浪費，高雄市慈善團體聯合總會設置「福氣食物智取櫃」今天啟用，26格的格子冷藏櫃放入食物，持一卡通悠遊卡刷卡可免費領取一格食物，控制食物分享量。

高雄市慈善團體聯合總會在頂新和德文教基金會贊助下，購置「福氣食物智取櫃」，今天下午在三民區阿福食物銀行發表亮相，並由頂新和德文教基金會創辦人魏應充、高雄慈善總會理事長張來川共同啟用。

高雄市慈善團體聯合總會表示，福氣食物智取櫃有26格的格子冷藏櫃，將放入麵包、飲料、水果等，民眾只要持一卡通或悠遊卡，於機器刷卡免費領取一格食物，目前設定同1張卡1天僅能領1次1格，控制食物分享量。

此外，福氣食物智取櫃有冷藏功能，可加強食物保存安全，並可紀錄服務人次；另設有求助功能，民眾若生計遇到困難，可在機器輸入電話號碼，社工就會在手機收到求助訊息，將聯繫、評估及提供服務。

張來川說，福氣食物智取櫃與傳統社區冰箱的差異，就是志工將麵包或需冷藏的食物放置每一格，依一般人的食用量，以一卡通或悠遊卡控制領取，民眾不會因為過量取用而造成浪費。弱勢民眾也可藉求助功能，便於尋求協助。

「福氣食物智取櫃」預定每週二到週六24小時服務，白天領取完畢會即時補貨，週二到週六下午6時社工下班前會做最後補貨，讓民眾可以於夜間領取。

未來「福氣食物智取櫃」將採巡迴方式，到更多服務據點及社區，讓民眾更加認識惜食。也呼籲民眾可將過剩食物就近到各站點捐贈，優先提供給需要的弱勢家庭或分享給志工、民眾。

一卡通 悠遊卡 高雄市

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