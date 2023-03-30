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枯水期！高雄乾旱青梅果實僅小拇指大 農民收成少8成
從今天起，高雄市因應水情燈號進入黃燈，夜間減壓供水，不僅民生用水出現難題，最辛酸的莫過於靠天吃飯的農民，由於正值青梅採收季節，高雄桃源區為全台青梅最大產區，但果農發現果實竟僅小拇指大，而氣溫漸熱落果嚴重，收成短收至少8成，恐怕因產量過少無法提供給廠商製作成梅精，讓果農苦不堪言。
依照農民曆時節，清明節前產的梅子，熟度約為6至7分熟，相當適合採收醃製成酸甜脆梅，但今年南部水情拉警報，青梅長不大緊接著天氣變熱，開始嚴重落果，嚴重影響收成，高雄市桃源區長杜司偉無奈表示，果農收成僅2成多有大拇指正常大小的果實，正因乾旱缺水緣故，有些果實僅有果核，果肉全無，桃源區梅農受影響相當嚴重。
杜司偉指出，年初農糧署曾來桃源區勘查，但當時僅表示還須視後續水情，是否給予災損補償，待最終收成結果後再做決定，但杜表示，近來氣候已明顯轉熱，青梅落果已明顯嚴重，預估青梅至少將短收8成。
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