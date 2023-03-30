澎湖首批社會住宅動土 預計115年完工

澎湖首批社會住宅70戶今天開工動土，預計115年完工，未來只租不售並優先提供給年輕人、育兒戶、弱勢等承租，落實居住正義。

澎湖首批社會住宅今天舉行動土儀式，縣長陳光復、副議長藍凱元、營建署副署長徐燕興、縣府秘書長蔡淇賢及多名議員一同參與，虔誠祈願施工平安順利。

陳光復表示，馬公市案山社會住宅是澎湖首批社會住宅，也是台灣第1個興建社會住宅的離島縣，預計115年完工，縣府未來將廣建社會住宅，提供中低收入戶、弱勢戶及青年租金優惠，打造宜居城市，讓大家在澎湖安居。

澎縣府建設處表示，首批馬公案山社會住宅，占地2500平方公尺，將興建地下1層、地上6層建築物，規劃總戶數70戶，分別規劃有1至3房，提供中低收入戶、弱勢戶及青年等承租，營建署在馬公中衛段也規劃有第2處76戶的社會住宅，近期也將動工。