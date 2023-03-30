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澎湖旅遊季清明連假登場 搭船買伴手禮一條龍

中央社／ 澎湖縣30日電

澎湖觀光旅遊季將在清明連假登場，澎湖有航運業者今天率先推出觀光旅遊結合伴手禮一條龍服務，滿足消費者需求。

防疫鬆綁，國內海空交通各航線陸續開放，馬公與布袋航線交通船31日首航，4月1日百麗與滿天星等航運公司所屬9艘交通船全數開航，名勝世界壹號郵輪也將在4月航行香港、高雄至澎湖，台南安平至馬公的麗娜輪預計5月開始航行。

澎湖滿天星航業搭配旅遊季，今天宣布提供澎湖在地花枝丸等系列產品伴手禮採購服務，搭船、訂購美食一條龍；現場提供500盒花枝丸禮盒免費贈送與試吃，民眾大排長龍，盛讚花枝丸Q彈好吃，也吸引民眾搶買伴手禮。

呂姓業者表示，國內旅遊市場受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，最近2、3年幾乎停滯，今年解封讓人看到旅遊市場的曙光。

澎湖 馬公 伴手禮

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