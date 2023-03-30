愛益獅子會舉辦天生我材公益演奏會 售票收入扶助弱勢

國際獅子會300E1區高雄市愛益獅子會4月12日晚上7點半，在高雄市文化中心至德堂舉辦「天生我材-愛益公益演奏會」。這場兼具教育及愛的演奏會，由從小罹患多重障礙及自閉症的青年鋼琴家李尚軒擔綱，他曾獲國際身心障礙鋼琴比賽金牌，主辦單位並邀請看尚軒長大的校長陳坤木，介紹勵志的成長故事。

演奏會中將發表茄萣女兒郭瑩璱創作的兩首有關情人碼頭的歌曲，讓聽眾買一張票就能同時能欣賞到悅耳的鋼琴演奏與美妙的歌聲。這兩首有關茄萣區情人碼頭的歌曲，「情人碼頭」以台語演唱情人碼頭的地方文化特色；「信魚傳說」是國語版，以一個美麗的愛情傳說作為發展主題，讓人聽見情人碼頭的美。

李尚軒能演奏多種樂器，對數字記憶力超強。他的專長是音樂表演、電腦編譜，想當一位終身的音樂人，多次參加國際帕洛林醫克鋼琴獨奏大賽，2013年第三屆在維也納自選曲獲得第一名，2018年第四屆在美國紐約榮獲2金1銅總冠軍。他曾榮獲全球熱愛生命獎章、身心障礙楷模金鷹獎、高雄市模範勞工，並於總統府、國宴、國家音樂廳、日本、美國等大型音樂廳演出。