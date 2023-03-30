立委會勘黃埔新村活化案 住戶反映停車空間不足

「黃埔精神」近日成中共統戰話題，立法院教育文化委員會今日上午考察高雄黃埔新村活化案，出席人士一致認為「真正的黃埔精神在台灣，高雄鳳山是全國將軍的故鄉！」。「以住代護」住民反映，停車空間不足、公文往返太久，另盼整合性行銷增加曝光度。市府文化局允諾提供必要協助。

陸軍軍官學校原設於大陸廣東黃埔區，國民政府來台後，1950年在高雄鳳山復校，所以陸官也有黃埔官校之稱。當年孫立人將軍將林旺等大象從緬甸帶來台灣，並在陸軍軍官學校正對面擘畫的第一代眷村，命名為「黃埔新村」。

國防部黃埔新村眷戶遷離後，高雄市府爭取保存283戶眷戶，並分階段整修，透過「以住代護」方式引入文創人口，曾辦過黃埔夜燈祭等活動。文化局指出，2013年公告為文化景觀，完成20戶修繕、29戶修繕中，累積130戶進駐，現有民宿16間、青創工作室29間及店面18間。

今早立院委員會考察，召委張其祿說，黃埔精神造成混淆，實際上鳳山黃埔新村是全台眷村留存的最佳典範，土地使用受限、修繕經費等議題需要跨部門協調。立委許智傑指出，曹公、黃埔及衛武營是鳳山三大精神，全國將軍皆出身黃埔軍校，鳳山是將軍的故鄉，也是大象林旺的故鄉，鳳山與黃埔精神密不可分。

黃埔新村整修腳步未停，不過前瞻計畫連續2年約50億經費遭刪除，文化部爭取立法院支持預算。國防部政治作戰局副局長張維新也提出，明年將是黃埔建校百周年，下半年起規畫慶祝活動，將強調黃埔與鳳山的鏈結。