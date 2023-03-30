河床逐漸淤高…六龜居民憂若豪雨恐釀悲劇 河川局：4月完成清淤

南橫公路明霸克露橋前年不敵大雨連日沖刷嚴重斷裂，直至今日仍靠鋼便橋聯外通行，今天高雄市六龜區居民前往該處查看發現，周邊河床淤高，荖濃溪被附近流域沖刷的土石阻擋，惟恐形成堰塞湖，高雄桃源區居民內心糾結，憂心下月汛期來臨，溪流土石流下衝，再度造成嚴重災情。

高雄市桃源區明霸克露橋是前往南橫公路梅山口管制站的必經之路，前年8月在急降雨連日沖刷下，造成該區復興里、拉芙蘭里及梅山里等山上三里一度形成孤島交通受阻，雖後續由公路總局搶修搭建鋼便橋可聯外交通，但去年受梅雨汛期間，橋梁至少兩度封閉，當地居民苦不堪言。

隨著下月汛期即將到來，六龜區有民眾前往該處發現，濁水溪沖積下來的土石流讓河床逐漸淤高，將荖濃溪水完全堵住，就怕梅雨季來，形成堰塞湖，當豪雨襲來時，恐怕土石流會再度衝斷路面橋梁，造成在地農產無法運出，直接衝擊農民生計。

對此，第七河川局副局長黃傭評表示，對於明霸克露橋上下游流域的清淤問題，3月初第七河川局、水保局台南分局、公路總局三單位已共同會勘，在上下游百米範圍由公路總局負責清淤，野溪上游則為水保局負責，下游部分為第七河川局處理。