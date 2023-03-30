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芒果季開跑！屏縣攜手大苑子推愛文芒果系列飲品

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米邀請大家來一杯愛文芒果冰沙，品嘗屏東當季愛文芒果的好滋味。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米邀請大家來一杯愛文芒果冰沙，品嘗屏東當季愛文芒果的好滋味。記者劉星君／攝影

芒果季來了！屏東縣政府今與連鎖鮮果茶飲「大苑子」，舉行愛文芒果推廣記者會，同時宣布屏東將進入芒果產季，即日起民眾可在全台大苑子門市購買最著時的愛文芒果系列飲品，屏東縣府表示，每一杯都是使用來自枋山枋寮的芒果新鮮現打。

「枋山特有的酸甜濃郁芒果香，與冰沙相互結合，正是解渴的最佳選擇！」縣長周春米說，屏東芒果與其他縣市相較之下特別香甜，充足日照，更吹著海風成長，擁有自然香氣，酸中太甜，更是美味，也特別感謝大苑子長期以來對屏東水果的青睞，總經理今年允諾加碼使用屏東芒果近1200公噸，今正式開鑼，歡迎全國好朋友一起喝屏東愛文芒果冰沙，感受屏東魅力。

周春米說，屏東芒果主要產期在每年3到6月，栽培面積為4128公頃，為全台的第二大產區，主要產區從枋山、枋寮、獅子、春日等地，產量約5萬6655公噸，產值約23億元，屏東縣是芒果產期全台最早出產的縣市，在內、外銷市具實力。

大苑子總經理邱瑞堂說，每年芒果季都會嚴選屏東枋山和枋寮地區新鮮愛文芒果，因具有獨特的香味、水份充沛、口感細緻，而大苑子秉持「今鮮採、明日吃」的理念，選用芒果比照外銷日本的規格，也允諾今年將增加比去年多百分之五十的屏東芒果使用量，希望藉由大苑子的推廣，讓台灣民眾知道最好吃的芒果就在屏東。

農業處表示，每年的3至4月份開始的屏東芒果季，只要一開跑就會造成濃濃的「愛文芒果旋風」，平均當季銷售超過200萬杯，更曾在2020年創下使用超過854噸的芒果，幫助屏東縣芒果農民，也將屏東的愛文芒果提升到更美味的層次。

即日起，大苑子全台門市推出「愛文芒果季!」，堅持選用屏東在地愛文芒果，推出「愛冰沙」、「愛文翡翠」，每一杯都是使用來自枋山枋寮的愛文芒果新鮮現打，真材實料加上堅持新鮮天然，讓顧客能夠喝的安心又滿足。

今年推出「今夏芒著趣旅行-月月抽好禮」活動，只要購買愛文芒果指定飲品，加入大苑子會員APP掃描發票，即可參加抽獎，有機會抽中屏東雙人海景住宿及遊艇體驗、大苑子芒果季飲品以及限定周邊商品。

屏東進入芒果產季，即日起民眾可在全台大苑子門市購買最著時的愛文芒果系列飲品，縣長周春米（右）與大苑子總經理邱瑞堂，今一同推廣愛文芒果。記者劉星君／攝影
屏東進入芒果產季，即日起民眾可在全台大苑子門市購買最著時的愛文芒果系列飲品，縣長周春米（右）與大苑子總經理邱瑞堂，今一同推廣愛文芒果。記者劉星君／攝影

芒果 屏東縣政府 周春米

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